Ничего святого: Камилла Паркер Боулз носит украшение принцессы Дианы, которое специально переделала

Камилла Паркер Боулз всегда питала не самые лучшие чувства к первой супруге принца Чарльза. Как оказалось, женщина до сих пор старается подчеркнуть свое превосходство над погибшей соперницей.

Камилла Паркер Боулз и принц Чарльз

Камилла Паркер Боулз стала любимой женщиной принца Чарльза задолго до его женитьбы на Диане Спенсер.

Поговаривают, предприимчивая любовница не раз пыталась больно уколоть официальную супругу Чарльза, разными способами заявляя о своем присутствии в жизни наследника.

В 2005-м, спустя 8 лет после смерти Дианы, Камилла стала женой принца — но, видимо, до сих пор не смогла избавиться от чувства ревности по отношению к ней.

На одном из свежих фото Паркер Боулз пользователи Сети заметили интересное украшение. Как оказалось, раньше оно принадлежало принцессе Диане!

В конце 1980-х первая супруга принца Чарльза носила драгоценность как подвеску.

Камилла же немного изменила дизайн украшения, сделав из него брошь. Возможно, она сделала это специально, чтобы вещь больше не ассоциировалась с соперницей.

1 2 3 ... 10 Камилла Паркер Боулз носит украшение принцессы Дианы

Поклонники британской королевской семьи негодуют по поводу поступка Камиллы и считают, что ей и вовсе не следовало носить это украшение. Куда бы правильнее было передать роскошную подвеску Кейт Миддлтон или Меган Маркл.