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Ничего святого: Камилла Паркер Боулз носит украшение принцессы Дианы, которое специально переделала

Камилла Паркер Боулз всегда питала не самые лучшие чувства к первой супруге принца Чарльза. Как оказалось, женщина до сих пор старается подчеркнуть свое превосходство над погибшей соперницей.
Камилла Паркер Боулз, Принц Чарльз
Камилла Паркер Боулз и принц Чарльз

Камилла Паркер Боулз стала любимой женщиной принца Чарльза задолго до его женитьбы на Диане Спенсер.

Поговаривают, предприимчивая любовница не раз пыталась больно уколоть официальную супругу Чарльза, разными способами заявляя о своем присутствии в жизни наследника. 

В 2005-м, спустя 8 лет после смерти Дианы, Камилла стала женой принца — но, видимо, до сих пор не смогла избавиться от чувства ревности по отношению к ней. 

Принцесса Диана, Камилла Паркер Боулз
 

На одном из свежих фото Паркер Боулз пользователи Сети заметили интересное украшение. Как оказалось, раньше оно принадлежало принцессе Диане!

В конце 1980-х первая супруга принца Чарльза носила драгоценность как подвеску. 

Камилла же немного изменила дизайн украшения, сделав из него брошь. Возможно, она сделала это специально, чтобы вещь больше не ассоциировалась с соперницей. 

Поклонники британской королевской семьи негодуют по поводу поступка Камиллы и считают, что ей и вовсе не следовало носить это украшение. Куда бы правильнее было передать роскошную подвеску Кейт Миддлтон или Меган Маркл.

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19 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @clarencehouse/Twitter
Теги

Камилла Паркер Боулз, Принц Чарльз

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Мне б, на ее месте, на органическом уровне было противно пользоваться вещами Дианы. Это странный поступок. На свете сколько угодно брошей, если очень уж хочется.

  • Жаль Камиллу и Чарльза, они всю жизнь любили друг друга не смотря ни на что, и не смотря ни на что, все таки поженились, но их все равно пинают и не любят до сих пор, а не совсем психически здоровую Диану - превозносят.

  • Гость

    Жаль Камиллу и Чарльза, они всю жизнь любили друг друга не смотря ни на что, и не смотря ни на что, все таки поженились, но их все равно пинают и не любят до сих пор, а не совсем психически здоровую Диану - превозносят.

    вот именно.что надо было эти бусики в могилу положить?

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