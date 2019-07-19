Ничего святого: Камилла Паркер Боулз носит украшение принцессы Дианы, которое специально переделала

Камилла Паркер Боулз стала любимой женщиной принца Чарльза задолго до его женитьбы на Диане Спенсер.
В 2005-м, спустя 8 лет после смерти Дианы, Камилла стала женой принца — но, видимо, до сих пор не смогла избавиться от чувства ревности по отношению к ней.
На одном из свежих фото Паркер Боулз пользователи Сети заметили интересное украшение. Как оказалось, раньше оно принадлежало принцессе Диане!
Камилла же немного изменила дизайн украшения, сделав из него брошь. Возможно, она сделала это специально, чтобы вещь больше не ассоциировалась с соперницей.
Поклонники британской королевской семьи негодуют по поводу поступка Камиллы и считают, что ей и вовсе не следовало носить это украшение. Куда бы правильнее было передать роскошную подвеску Кейт Миддлтон или Меган Маркл.