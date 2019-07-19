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55-летняя Вика Цыганова объяснила, почему так и не стала матерью

Вадим и Вика Цыгановы счастливы в браке уже почти 30 лет, однако так и не решились завести детей. Недавно знаменитая пара рассказала, почему. 
Вика Цыганова
Фрагмент программы «Судьба человека»

19 июля вышел очередной выпуск программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. На этот раз в студию пришли Вадим и Вика Цыгановы. 

Знаменитости стали мужем и женой на самом старте своего творческого пути, еще в начале 1990-х, и скоро отметят жемчужную свадьбу. 

За прошедшие годы певицу и поэта не раз спрашивали о том, хотят ли они завести детей, но они всегда отмалчивались на этот счет. 

Вика Цыганова

Впрочем, в беседе с Борисом Корчевниковым Цыгановы все же раскрыли причины своей бездетности. 

Как оказалось, за прошедшие десятилетия Вика так и не смогла забеременеть — хотя всегда мечтала стать многодетной матерью. 

«Я очень хотела детей, но не сложилось. Были болезни, последствия которых не позволили мне забеременеть. А на гастролях в Болгарии мы попали в очень тяжелую аварию, я получила серьезные травмы», — призналась ведущему исполнительница. 

Несколько лет назад супруги хотели сделать ЭКО, но от этого их отговорил священник. Также они хотели усыновить малыша из детдома, но и тут не сложилось: ребенок, которого уже успела полюбить Вика, был отдан в другую семью.

Впрочем, Цыгановы уже не беспокоятся о том, что так и не смогли стать родителями. Конечно, в душе певицы еще осталось немного грусти по этому поводу — в отличие от ее мужа. «Я никогда не думал о детях, да и сейчас не думаю. У меня столько событий в жизни было... Я спокойно это воспринимаю, без эмоций», — резюмировал мужчина. 

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19 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Россия1/Youtube.com, @vika.tsyganova/Instagram, PhotoXPress.ru, Persona Stars, Геннадий Прохоров/ТАСС
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Вика Цыганова

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Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
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