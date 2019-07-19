55-летняя Вика Цыганова объяснила, почему так и не стала матерью

19 июля вышел очередной выпуск программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. На этот раз в студию пришли Вадим и Вика Цыгановы.
За прошедшие годы певицу и поэта не раз спрашивали о том, хотят ли они завести детей, но они всегда отмалчивались на этот счет.
Впрочем, в беседе с Борисом Корчевниковым Цыгановы все же раскрыли причины своей бездетности.
«Я очень хотела детей, но не сложилось. Были болезни, последствия которых не позволили мне забеременеть. А на гастролях в Болгарии мы попали в очень тяжелую аварию, я получила серьезные травмы», — призналась ведущему исполнительница.
Несколько лет назад супруги хотели сделать ЭКО, но от этого их отговорил священник. Также они хотели усыновить малыша из детдома, но и тут не сложилось: ребенок, которого уже успела полюбить Вика, был отдан в другую семью.
Впрочем, Цыгановы уже не беспокоятся о том, что так и не смогли стать родителями. Конечно, в душе певицы еще осталось немного грусти по этому поводу — в отличие от ее мужа. «Я никогда не думал о детях, да и сейчас не думаю. У меня столько событий в жизни было... Я спокойно это воспринимаю, без эмоций», — резюмировал мужчина.