55-летняя Вика Цыганова объяснила, почему так и не стала матерью

Вадим и Вика Цыгановы счастливы в браке уже почти 30 лет, однако так и не решились завести детей. Недавно знаменитая пара рассказала, почему.

Фрагмент программы «Судьба человека»

19 июля вышел очередной выпуск программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. На этот раз в студию пришли Вадим и Вика Цыгановы.

Знаменитости стали мужем и женой на самом старте своего творческого пути, еще в начале 1990-х, и скоро отметят жемчужную свадьбу.

За прошедшие годы певицу и поэта не раз спрашивали о том, хотят ли они завести детей, но они всегда отмалчивались на этот счет.

Впрочем, в беседе с Борисом Корчевниковым Цыгановы все же раскрыли причины своей бездетности.

Как оказалось, за прошедшие десятилетия Вика так и не смогла забеременеть — хотя всегда мечтала стать многодетной матерью.

«Я очень хотела детей, но не сложилось. Были болезни, последствия которых не позволили мне забеременеть. А на гастролях в Болгарии мы попали в очень тяжелую аварию, я получила серьезные травмы», — призналась ведущему исполнительница.



Несколько лет назад супруги хотели сделать ЭКО, но от этого их отговорил священник. Также они хотели усыновить малыша из детдома, но и тут не сложилось: ребенок, которого уже успела полюбить Вика, был отдан в другую семью.

1 2 3 ... 10 Вика Цыганова рассказала, почему у них с мужем нет детей

Впрочем, Цыгановы уже не беспокоятся о том, что так и не смогли стать родителями. Конечно, в душе певицы еще осталось немного грусти по этому поводу — в отличие от ее мужа. «Я никогда не думал о детях, да и сейчас не думаю. У меня столько событий в жизни было... Я спокойно это воспринимаю, без эмоций», — резюмировал мужчина.