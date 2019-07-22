Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

8-летняя дочь Светланы Лободы устроила зажигательные танцы на яхте

Многие дети знаменитостей нередко повторяют успех своих звездных родителей. Не знаем, кем в будущем станет дочь Светланы Лободы, но в свои восемь лет она уже вовсю копирует знаменитые мамины танцы.
Светлана Лобода
Светлана Лобода

В эти дни Светлана Лобода находится в Турции. Недавно она дала один из самых масштабных концертов за всю историю своей творческой деятельности, а сейчас отдыхает на побережье Средиземного моря. 

Светлана Лобода
Светлана Лобода с Евангелиной

Певица отлично проводит время в компании друзей и старшей дочери. 8-летняя Евангелина уже является настоящей звездой в Инстаграме своей мамы. Недавно она показывала, как умеет выступать на сцене, а на отдыхе решила станцевать под восточную музыку.

Во время морской прогулки на яхте девочка, облаченная в красный купальник Givenchy, исполнила несколько па. Светлана запечатлела этот танец на видео и опубликовала в своем Инстаграме.

Фолловеры певицы оценили пластику ее дочери и оставили множество комментариев. «Мамина радость и счастье», «Светлана Лобода, версия 2», «Срочно на танцы живота», «Когда мама — Лобода», «Супер-танцы», — писали восторженные подписчики.

Перейти к обсуждению


22 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @lobodaofficial/Instagram
Теги

Светлана Лобода

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-17 12:24:00
295
Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?
Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме
94 Комментариев
Гость 2019-07-17 14:57:00
263
Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.