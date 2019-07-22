8-летняя дочь Светланы Лободы устроила зажигательные танцы на яхте

Многие дети знаменитостей нередко повторяют успех своих звездных родителей. Не знаем, кем в будущем станет дочь Светланы Лободы, но в свои восемь лет она уже вовсю копирует знаменитые мамины танцы.

Светлана Лобода

В эти дни Светлана Лобода находится в Турции. Недавно она дала один из самых масштабных концертов за всю историю своей творческой деятельности, а сейчас отдыхает на побережье Средиземного моря.

Светлана Лобода с Евангелиной

Певица отлично проводит время в компании друзей и старшей дочери. 8-летняя Евангелина уже является настоящей звездой в Инстаграме своей мамы. Недавно она показывала, как умеет выступать на сцене, а на отдыхе решила станцевать под восточную музыку.

Во время морской прогулки на яхте девочка, облаченная в красный купальник Givenchy, исполнила несколько па. Светлана запечатлела этот танец на видео и опубликовала в своем Инстаграме.



Фолловеры певицы оценили пластику ее дочери и оставили множество комментариев. «Мамина радость и счастье», «Светлана Лобода, версия 2», «Срочно на танцы живота», «Когда мама — Лобода», «Супер-танцы», — писали восторженные подписчики.