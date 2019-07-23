Кристина Агилера упала на сцене во время первого сольного концерта в Санкт-Петербурге

Вот уже несколько дней 38-летняя Кристина Агилера находится в России. В нашей стране популярная певица уже бывала — но с сольными концертами приехала в первый раз.
Звезда приехала в рамках поддержки своего недавнего альбома Liberation, но во время концертов исполняет и старые хиты — так, петербуржцы услышали целых 23 песни Агилеры.
Первый сольный концерт Кристины в России начался с не самой мажорной ноты. Во время исполнения первой песни Bionic звезда случайно упала на сцене!
Члены танцевальной труппы быстро отреагировали на случившееся и помогли Кристине подняться на ноги. Она как ни в чем не бывало продолжила петь, даже не запнувшись.
Несмотря на досадный форс-мажор, зрители остались под огромным впечатлением от выступления Агилеры. Шоу было разбито на шесть небольших актов, каждый из которых символизировал один из творческих этапов карьеры певицы. В перерывах между ними звезда успела сменить целых десять роскошных нарядов.