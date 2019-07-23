Кристина Агилера упала на сцене во время первого сольного концерта в Санкт-Петербурге

21 июля Кристина Агилера выступила с первым сольным концертом в России, подарив грандиозное шоу жителям культурной столицы. Однако без конфузов не обошлось — в самом начале выступления певица случайно упала.

Кристина Агилера

Вот уже несколько дней 38-летняя Кристина Агилера находится в России. В нашей стране популярная певица уже бывала — но с сольными концертами приехала в первый раз.

21 июля поп-дива выступила в Санкт-Петербурге, а 23-го выйдет на сцену «ВТБ Арены» в Москве.

Звезда приехала в рамках поддержки своего недавнего альбома Liberation, но во время концертов исполняет и старые хиты — так, петербуржцы услышали целых 23 песни Агилеры.

Первый сольный концерт Кристины в России начался с не самой мажорной ноты. Во время исполнения первой песни Bionic звезда случайно упала на сцене!

Что удивительно, певица потеряла равновесие почти на ровном месте, сразу после того как одолела крутую лестницу.

Члены танцевальной труппы быстро отреагировали на случившееся и помогли Кристине подняться на ноги. Она как ни в чем не бывало продолжила петь, даже не запнувшись.

1 2 3 ... 10 Кристина Агилера приехала с гастролями в Россию

Несмотря на досадный форс-мажор, зрители остались под огромным впечатлением от выступления Агилеры. Шоу было разбито на шесть небольших актов, каждый из которых символизировал один из творческих этапов карьеры певицы. В перерывах между ними звезда успела сменить целых десять роскошных нарядов.