Проклятые: все о лавстори Джона Кеннеди-младшего и Каролин Биссет, или как самая красивая пара девяностых сгинула в пучине обманов и измен

Семейное проклятие клана Кеннеди сулит его представителям смерть от страшных болезней и катастроф. Джон Кеннеди-младший, всегда с оптимизмом смотревший на жизнь, был уверен, что уж его-то злой рок обойдет стороной. А после встречи с красавицей Каролин Биссет и вовсе поверил в то, что будет жить долго и счастливо. Как же он ошибался!.. И в своей защищенности, и в любимой женщине.



В этом июле исполнилось ровно 20 лет со дня смерти одного из самых знаменитых представителей клана Кеннеди — неотразимого красавца Джон-Джона (как его любили называть в прессе). Самолет единственного сына Джона и Жаклин Кеннеди, на котором тот летел вместе с супругой Каролин и ее сестрой Лорэн, упал в океан. В конце девяностых эта пара была одной из самых красивых и обсуждаемых.

Хочется сказать, что не случись той трагедии, герои нашей истории жили бы еще долго и счастливо. В этом году Кеннеди-младшему исполнилось бы 59 лет, Каролин — 53, а их браку — 23. Интересно, сколько бы детей у них было к этому времени? Дочки бы наверняка решили пойти по стопам мамы-манекенщицы и конкурировали с Хадидами, а сыновья, унаследовавшие красоту отца, подались бы в актеры.



Увы и ах, но ничего подобного в сценарии жизни не было запланировано. Судьба готовила супругам совсем иной, куда менее радостный путь, ведь незадолго до смерти их отношения были на грани окончательного разрыва. Всему виной — наркотики, измены и обманутые надежды.

Принц и Золушка

«Первому сыну» Америки, главному красавцу США и потенциальному президенту страны Джону Кеннеди-младшему нужна была достойная партия. Об этом писали едва ли не на первых полосах всех газет. В кандидатках не было недостатка, только все они почему-то имели отношение к миру шоу-бизнеса. Историки не без улыбки отмечают, что это у Джон-Джона от отца.

Харизматичный и обаятельный Кеннеди-младший встречался с Сарой Джессикой Паркер, Мадонной, Дэрил Ханной. В список его любовных побед журналисты даже вписали имя принцессы Дианы, а таблоид The Sun в красках рассказывал о «фантастической ночи» британской принцессы и американского красавчика в нью-йоркском отеле Carlyle, где в свое время тайно встречались Джон Кеннеди и Мэрилин Монро.

Мадонна и Джон Кеннеди-младший

Успехи сына 35-го президента США на личном фронте пресса любила живописать особенно, щедро отстегивая эпитеты из женских романов — неутомимый, нежный, восхитительный любовник... Такое определение ему дала актриса Дэрил Ханна, с которой у него был непродолжительный, но бурный роман. Впрочем, даже если бы на пути Джона не встретилась Каролин, мать нашего героя Жаклин Кеннеди не допустила бы его официального романа ни с Дэрил, ни с Мадонной, ни с Сарой. Очередного мезальянса Кеннеди с Голливудом она не могла допустить!

Про всех этих женщин Кеннеди-младший забыл, как только увидел ее.

Судьбоносная встреча произошла в нью-йоркском бутике Calvin Klein, где Каролин Биссет исполняла обязанности старшего менеджера по работе с VIP-клиентами. За пару лет до этого она дефилировала по подиуму и пробовала свои силы в качестве фэшн-обозревателя.

Каролин обладала ослепительной внешностью, хотя далеко не все назовут ее красавицей. Рост 180 см, вес 55 кг, блестящие светлые волосы, неотразимая (и очень широкая) улыбка и синие глаза. Джон Кеннеди-младший не устоял!



Каролин была, что называется, из простушек: мать — администратор в школе, отец — столяр, отчим — врач.

Происхождение Биссет совсем не волновало ее будущего мужа, но очень бы волновало его мать, доживи она до их знакомства — Жаклин умерла в мае 1994-го, а вскоре 33-летний Джон встретил 26-летнюю Каролин.

Их роман развивался непросто, так как у избранницы оказался весьма сложный характер. Но Джон готов был прощать своей любимой женщине абсолютно все. Спустя два года они поженились, и Каролин стала полноправной хозяйкой в 250-метровом лофте Джона в нью-йоркском районе Трайбека.

Ах, эта свадьба!

21 сентября на острове Камберленд в штате Джорджия состоялась церемония. Паре каким-то образом удалось сохранить мероприятие в тайне от папарацци, поэтому на торжестве присутствовали лишь пара десятков самых близких друзей и родственников.

Все случилось в маленькой деревянной церкви, на ступнях которой и была сделана одна-единственная фотография. В кадре новоиспеченный муж целует руку своей жены, облаченной в «самое красивое подвенечное платье». Данного определения наряд Каролин удостоился не только от нас, но и от многих глянцевых изданий, а также от Меган Маркл (да, она пробралась и сюда!), которая вдохновлялась именно им, когда обсуждала со Стеллой Маккартни свой второй свадебный аутфит.



Что касается автора наряда Каролин, то им стал еще не известный в то время дизайнер Нарцисо Родригес, с которым она познакомилась в Calvin Klein. Все было очень лаконично — вместо пышных юбок и расшитых бисером корсетов простая комбинация, сшитая из шелка жемчужного оттенка. Небрежный пучок (любимая прическа невесты), минимальный макияж и полное отсутствие каких-либо украшений, а в качестве аксессуара — лишь прозрачные перчатки.

Жизнь не сказка

После свадьбы Каролин попала в совершенно новый для себя мир. И он ей сразу не понравился. Папарацци, не простившие себе упущенную свадьбу, осаждали кирпичный девятиэтажный дом №20, в котором располагалась квартира молодоженов. На кадрах тех лет видно, как они окружают чету Кеннеди, которая садится в машину, чтобы отправиться на ужин в свой любимый ресторан The Odeon или же на пробежку в Центральный парк.

Джон с детства привык к столь бесцеремонному вмешательству прессы в свою личную жизнь, а для Каролин это все было дико. Стоило фотографу подойти к ней на улице, как она тут же опускала глаза и втягивала голову в плечи. «Кончится тем, что она станет похожа на горбуна из ''Собора Парижской Богоматери''», — с печалью в голосе отмечал бывший начальник Биссет Кельвин Кляйн.

Новоиспеченную мадам Кеннеди ужасно тяготила свалившаяся на нее слава, и она не придумала ничего лучше, чем спрятаться от всего этого. Каролин бросила работу и практически не выходила из дома.

Она ненавидела все мероприятия, на которые их ежедневно приглашали и куда так любил ходить ее муж. Джону каждый раз приходилось умолять ее составить ему компанию. И разве она могла отказать, глядя в его светящиеся счастьем карие глаза? Да еще тот поцелуй, которым он одаривал ее каждый раз… К тому же, она в скором времени придумала, как поиздеваться над всей этой светской публикой.

Нетипичная икона стиля

Современная глянцевая пресса с нескрываемым восторгом описывает, как первые полгода после свадьбы Каролин Биссет-Кеннеди намеренно посещала все публичные мероприятия в (!) одном и том же черном платье. Женщина надеялась, что в таком виде она наскучит общественности, но подобное поведение лишь подогревало интерес. А вскоре о ней заговорили как о новой иконе стиля.

Пресса тогда еще не знала, что в огромной квартире Кеннеди-младшего все вещи его жены умещались на одном рейле, под которым стояли коробки с обувью, а над ним была полка с джемперами. Этим откровением позднее с журналистами поделилась бывшая ассистентка Каролин Джорджина. Она же рассказала им о главном фэшн-уроке, полученном от Биссет: «Если хочешь надеть что-то яркое, выбирай только дорогие вещи. Если же денег у тебя особо нет, покупай серое, синее, черное, бежевое и белое».

Скандалы, интриги, расследования

На фотографиях Джон и Каролин выглядели невероятно счастливой парой. Увы, это была лишь картинка. По воспоминаниям их друзей, ссоры супругов часто переходили в потасовки. Ей не нравилось, что он любит тусоваться, он называл ее занудой. Уже через год после свадьбы они частенько проводили вечера порознь.

Несложно догадаться, что в скором времени в их отношениях появился третий лишний.

Вы сразу подумали, что изменщиком был Джон? Вовсе нет! По крайней мере, так утверждают его многочисленные знакомые. А вот Каролин во время одной особо пылкой перепалки заявила мужу, что встречается с Майклом Бергином. Тем самым манекенщиком, с которым у нее был роман во времена работы в Calvin Klein.



Этот Майкл уже после смерти Каролин и ее супруга напишет книгу, в которой расскажет, как Биссет частенько наведывалась в его маленькую холостяцкую квартиру. Однажды даже забралась по пожарной лестнице и выбила кулаком оконное стекло.

«Я не гордился тем, что встречался с женой знаменитого мужчины. Мы просто хотели друг друга», — скромно сообщил он в своем любовном произведении. Нам лишь остается гадать, правда это или всего лишь выдумка.

Ну а какая звездная драма без наркотиков, антидепрессантов и психотерапевта? В нашей истории всему этому тоже нашлось место, и снова в главе, отведенной Каролин.

Запертая по собственной воле в огромной квартире, она мучилась от скуки и снедающей ее ревности — Каролин была уверена, что муж ей изменяет! Паранойю усиливали таблетки, выписанные знакомым врачом, и бесперебойные поставки белого порошка.

Джон-Джон с ужасом смотрел на свою любимую женщину, но ничего не делал. Не хотел? Скорее просто устал — от ее постоянных истерик, от бесцельного существования, от того, что их красивая лавстори стремительно заканчивалась.

Как бы это банально ни звучало, но, возможно, ситуацию могло бы спасти рождение наследников. Кеннеди-младший мечтал об этом, но Биссет была резко против. По ее словам, атмосфера этого знаменитого семейства совершенно не подходила для воспитания детей. Как вы уже догадались, ни с кем из родственников супруга она не нашла общего языка.

Неужто конец? На этот вопрос старшая сестра Каролин Лорэн категорично отвечала «нет!». 15 июля 1999 года она пригласила чету Кеннеди в ресторан, где предложила им обсудить сложившуюся ситуацию. Какая наивность… Ни одному психотерапевту с Манхэттена не удалось добиться прогресса, однако Лорэн не теряла надежды. Прочитав достаточное количество статей на эту тему, она знала, что первый шаг на пути к примирению супругов — предложить им взяться за руки. Пришлось несколько раз повторить просьбу, прежде чем она была выполнена.

Лорэн была в курсе, что на следующий день Джон летит на свадьбу своей кузины Рори. Каролин тоже была приглашена, но сразу отказалась, так как еще в начале отношений поклялась никогда не садиться в самолет мужа.

Ее сестра умоляла сделать исключение и сообщила, что с радостью составит им компанию. На том и разошлись, договорившись встретиться уже в аэропорту. «Будет здорово!» — бросила она на прощание.

Крутое пике

Казалось, в тот день все было против того, чтобы компания села в самолет. Каролин с утра мучили страшные головные боли, у Джона срывались все встречи, Лорэн задержалась на работе, а после попала в пятничную пробку. Ко всему прочему второй пилот, которого Кеннеди-младший, повредивший незадолго до этого ногу и передвигавшийся (!) на костылях, хотел взять с собой, оказался в отпуске. Тем не менее в 20:38 частный борт «Пайпер Саратога» поднялся в воздух. Уже смеркалось.



В тот вечер по маршруту следования самолета образовалась облачность, из-за которой, как отмечали многие пилоты, возникли трудности. С ними столкнулся и Кеннеди-младший.

В 21:40 на очередном повороте у Джона случилась дезориентация и он, отправив судно в штопор, врезался в океанскую гладь. Погибли все трое.

Их тела найдут спустя лишь пять дней. Еще через сутки они будут кремированы, а их прах — развеян недалеко от острова Мартас-Винъярд, на который они летели в тот роковой вечер.

1 2 3 ... 22 Джон Кеннеди-младший и Каролин Биссет прожили в браке всего лишь три года

Случись так, что полет не состоялся, браку Джона и Каролин неминуемо пришел бы конец. Она бы наверняка легла в какую-нибудь реабилитационную клинику, а он, возможно, возобновил бы свои отношения с Дэрил Ханной. Но, как отметил один из их ближайших друзей, «только эта катастрофа позволила им сдержать данную в церкви клятву оставаться вместе до тех пор, пока смерть не разлучит их». Конец истории.