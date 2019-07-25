Проклятые: все о лавстори Джона Кеннеди-младшего и Каролин Биссет, или как самая красивая пара девяностых сгинула в пучине обманов и измен

В этом июле исполнилось ровно 20 лет со дня смерти одного из самых знаменитых представителей клана Кеннеди — неотразимого красавца Джон-Джона (как его любили называть в прессе). Самолет единственного сына Джона и Жаклин Кеннеди, на котором тот летел вместе с супругой Каролин и ее сестрой Лорэн, упал в океан. В конце девяностых эта пара была одной из самых красивых и обсуждаемых.
Хочется сказать, что не случись той трагедии, герои нашей истории жили бы еще долго и счастливо. В этом году Кеннеди-младшему исполнилось бы 59 лет, Каролин — 53, а их браку — 23. Интересно, сколько бы детей у них было к этому времени? Дочки бы наверняка решили пойти по стопам мамы-манекенщицы и конкурировали с Хадидами, а сыновья, унаследовавшие красоту отца, подались бы в актеры.
Увы и ах, но ничего подобного в сценарии жизни не было запланировано. Судьба готовила супругам совсем иной, куда менее радостный путь, ведь незадолго до смерти их отношения были на грани окончательного разрыва. Всему виной — наркотики, измены и обманутые надежды.
Принц и Золушка
«Первому сыну» Америки, главному красавцу США и потенциальному президенту страны Джону Кеннеди-младшему нужна была достойная партия. Об этом писали едва ли не на первых полосах всех газет. В кандидатках не было недостатка, только все они почему-то имели отношение к миру шоу-бизнеса. Историки не без улыбки отмечают, что это у Джон-Джона от отца.
Харизматичный и обаятельный Кеннеди-младший встречался с Сарой Джессикой Паркер, Мадонной, Дэрил Ханной. В список его любовных побед журналисты даже вписали имя принцессы Дианы, а таблоид The Sun в красках рассказывал о «фантастической ночи» британской принцессы и американского красавчика в нью-йоркском отеле Carlyle, где в свое время тайно встречались Джон Кеннеди и Мэрилин Монро.
Успехи сына 35-го президента США на личном фронте пресса любила живописать особенно, щедро отстегивая эпитеты из женских романов — неутомимый, нежный, восхитительный любовник... Такое определение ему дала актриса Дэрил Ханна, с которой у него был непродолжительный, но бурный роман. Впрочем, даже если бы на пути Джона не встретилась Каролин, мать нашего героя Жаклин Кеннеди не допустила бы его официального романа ни с Дэрил, ни с Мадонной, ни с Сарой. Очередного мезальянса Кеннеди с Голливудом она не могла допустить!
Судьбоносная встреча произошла в нью-йоркском бутике Calvin Klein, где Каролин Биссет исполняла обязанности старшего менеджера по работе с VIP-клиентами. За пару лет до этого она дефилировала по подиуму и пробовала свои силы в качестве фэшн-обозревателя.
Каролин обладала ослепительной внешностью, хотя далеко не все назовут ее красавицей. Рост 180 см, вес 55 кг, блестящие светлые волосы, неотразимая (и очень широкая) улыбка и синие глаза. Джон Кеннеди-младший не устоял!
Каролин была, что называется, из простушек: мать — администратор в школе, отец — столяр, отчим — врач.
Их роман развивался непросто, так как у избранницы оказался весьма сложный характер. Но Джон готов был прощать своей любимой женщине абсолютно все. Спустя два года они поженились, и Каролин стала полноправной хозяйкой в 250-метровом лофте Джона в нью-йоркском районе Трайбека.
Ах, эта свадьба!
21 сентября на острове Камберленд в штате Джорджия состоялась церемония. Паре каким-то образом удалось сохранить мероприятие в тайне от папарацци, поэтому на торжестве присутствовали лишь пара десятков самых близких друзей и родственников.
Все случилось в маленькой деревянной церкви, на ступнях которой и была сделана одна-единственная фотография. В кадре новоиспеченный муж целует руку своей жены, облаченной в «самое красивое подвенечное платье». Данного определения наряд Каролин удостоился не только от нас, но и от многих глянцевых изданий, а также от Меган Маркл (да, она пробралась и сюда!), которая вдохновлялась именно им, когда обсуждала со Стеллой Маккартни свой второй свадебный аутфит.
Что касается автора наряда Каролин, то им стал еще не известный в то время дизайнер Нарцисо Родригес, с которым она познакомилась в Calvin Klein. Все было очень лаконично — вместо пышных юбок и расшитых бисером корсетов простая комбинация, сшитая из шелка жемчужного оттенка. Небрежный пучок (любимая прическа невесты), минимальный макияж и полное отсутствие каких-либо украшений, а в качестве аксессуара — лишь прозрачные перчатки.
Жизнь не сказка
После свадьбы Каролин попала в совершенно новый для себя мир. И он ей сразу не понравился. Папарацци, не простившие себе упущенную свадьбу, осаждали кирпичный девятиэтажный дом №20, в котором располагалась квартира молодоженов. На кадрах тех лет видно, как они окружают чету Кеннеди, которая садится в машину, чтобы отправиться на ужин в свой любимый ресторан The Odeon или же на пробежку в Центральный парк.
Джон с детства привык к столь бесцеремонному вмешательству прессы в свою личную жизнь, а для Каролин это все было дико. Стоило фотографу подойти к ней на улице, как она тут же опускала глаза и втягивала голову в плечи. «Кончится тем, что она станет похожа на горбуна из ''Собора Парижской Богоматери''», — с печалью в голосе отмечал бывший начальник Биссет Кельвин Кляйн.
Она ненавидела все мероприятия, на которые их ежедневно приглашали и куда так любил ходить ее муж. Джону каждый раз приходилось умолять ее составить ему компанию. И разве она могла отказать, глядя в его светящиеся счастьем карие глаза? Да еще тот поцелуй, которым он одаривал ее каждый раз… К тому же, она в скором времени придумала, как поиздеваться над всей этой светской публикой.
Нетипичная икона стиля
Современная глянцевая пресса с нескрываемым восторгом описывает, как первые полгода после свадьбы Каролин Биссет-Кеннеди намеренно посещала все публичные мероприятия в (!) одном и том же черном платье. Женщина надеялась, что в таком виде она наскучит общественности, но подобное поведение лишь подогревало интерес. А вскоре о ней заговорили как о новой иконе стиля.
Пресса тогда еще не знала, что в огромной квартире Кеннеди-младшего все вещи его жены умещались на одном рейле, под которым стояли коробки с обувью, а над ним была полка с джемперами. Этим откровением позднее с журналистами поделилась бывшая ассистентка Каролин Джорджина. Она же рассказала им о главном фэшн-уроке, полученном от Биссет: «Если хочешь надеть что-то яркое, выбирай только дорогие вещи. Если же денег у тебя особо нет, покупай серое, синее, черное, бежевое и белое».
Скандалы, интриги, расследования
На фотографиях Джон и Каролин выглядели невероятно счастливой парой. Увы, это была лишь картинка. По воспоминаниям их друзей, ссоры супругов часто переходили в потасовки. Ей не нравилось, что он любит тусоваться, он называл ее занудой. Уже через год после свадьбы они частенько проводили вечера порознь.
Вы сразу подумали, что изменщиком был Джон? Вовсе нет! По крайней мере, так утверждают его многочисленные знакомые. А вот Каролин во время одной особо пылкой перепалки заявила мужу, что встречается с Майклом Бергином. Тем самым манекенщиком, с которым у нее был роман во времена работы в Calvin Klein.
Этот Майкл уже после смерти Каролин и ее супруга напишет книгу, в которой расскажет, как Биссет частенько наведывалась в его маленькую холостяцкую квартиру. Однажды даже забралась по пожарной лестнице и выбила кулаком оконное стекло.
Ну а какая звездная драма без наркотиков, антидепрессантов и психотерапевта? В нашей истории всему этому тоже нашлось место, и снова в главе, отведенной Каролин.
Запертая по собственной воле в огромной квартире, она мучилась от скуки и снедающей ее ревности — Каролин была уверена, что муж ей изменяет! Паранойю усиливали таблетки, выписанные знакомым врачом, и бесперебойные поставки белого порошка.
Как бы это банально ни звучало, но, возможно, ситуацию могло бы спасти рождение наследников. Кеннеди-младший мечтал об этом, но Биссет была резко против. По ее словам, атмосфера этого знаменитого семейства совершенно не подходила для воспитания детей. Как вы уже догадались, ни с кем из родственников супруга она не нашла общего языка.
Неужто конец? На этот вопрос старшая сестра Каролин Лорэн категорично отвечала «нет!». 15 июля 1999 года она пригласила чету Кеннеди в ресторан, где предложила им обсудить сложившуюся ситуацию. Какая наивность… Ни одному психотерапевту с Манхэттена не удалось добиться прогресса, однако Лорэн не теряла надежды. Прочитав достаточное количество статей на эту тему, она знала, что первый шаг на пути к примирению супругов — предложить им взяться за руки. Пришлось несколько раз повторить просьбу, прежде чем она была выполнена.
Ее сестра умоляла сделать исключение и сообщила, что с радостью составит им компанию. На том и разошлись, договорившись встретиться уже в аэропорту. «Будет здорово!» — бросила она на прощание.
Крутое пике
Казалось, в тот день все было против того, чтобы компания села в самолет. Каролин с утра мучили страшные головные боли, у Джона срывались все встречи, Лорэн задержалась на работе, а после попала в пятничную пробку. Ко всему прочему второй пилот, которого Кеннеди-младший, повредивший незадолго до этого ногу и передвигавшийся (!) на костылях, хотел взять с собой, оказался в отпуске. Тем не менее в 20:38 частный борт «Пайпер Саратога» поднялся в воздух. Уже смеркалось.
В тот вечер по маршруту следования самолета образовалась облачность, из-за которой, как отмечали многие пилоты, возникли трудности. С ними столкнулся и Кеннеди-младший.
Их тела найдут спустя лишь пять дней. Еще через сутки они будут кремированы, а их прах — развеян недалеко от острова Мартас-Винъярд, на который они летели в тот роковой вечер.
Случись так, что полет не состоялся, браку Джона и Каролин неминуемо пришел бы конец. Она бы наверняка легла в какую-нибудь реабилитационную клинику, а он, возможно, возобновил бы свои отношения с Дэрил Ханной. Но, как отметил один из их ближайших друзей, «только эта катастрофа позволила им сдержать данную в церкви клятву оставаться вместе до тех пор, пока смерть не разлучит их». Конец истории.