«Мамский чат»: Кейт Миддлтон и Меган Маркл постоянно обсуждают воспитание своих детей в переписке

Как утверждают эксперты, у Меган Маркл и Кейт Миддлтон налаживаются отношения. На днях стало известно, что герцогини ведут личную переписку на тему материнства.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Поводов для радости у поклонников королевской семьи в последнее время становится все больше. Недавно СМИ писали о том, что отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл налаживаются. А на днях стало известно, что никакой вражды между супругами братьев и вовсе не было!



Как утверждает эксперт в интервью журналу Hello!, Миддлтон и Маркл сдружились еще до рождения принца Арчи. У Кембриджей и Сассексов есть общий чат на четверых в WhatsApp. Однако, помимо семейной переписки, девушки ведут беседу и в личных сообщениях.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри

«Меган и Кейт постоянно общаются в чате по поводу детей. Они обсуждают питание, воспитание и просто много шутят», — поделился эксперт. Также он сообщил, что именно благодаря Миддлтон герцогиня Сассекская почувствовала себя частью королевской семьи. Кейт помогала ей советами во время беременности и после родов.



1 2 3 ... 11 Долгое время ходили слухи, что Кейт и Меган не любят друг друга

И действительно: в последнее время невесток часто видят вместе не только на светских мероприятиях, но и во время семейных прогулок с детьми.