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«Мамский чат»: Кейт Миддлтон и Меган Маркл постоянно обсуждают воспитание своих детей в переписке

Как утверждают эксперты, у Меган Маркл и Кейт Миддлтон налаживаются отношения. На днях стало известно, что герцогини ведут личную переписку на тему материнства.
Меган Маркл, Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Поводов для радости у поклонников королевской семьи в последнее время становится все больше. Недавно СМИ писали о том, что отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл налаживаются. А на днях стало известно, что никакой вражды между супругами братьев и вовсе не было!

Как утверждает эксперт в интервью журналу Hello!, Миддлтон и Маркл сдружились еще до рождения принца Арчи. У Кембриджей и Сассексов есть общий чат на четверых в WhatsApp. Однако, помимо семейной переписки, девушки ведут беседу и в личных сообщениях.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Гарри
Принц Уильям и Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри

«Меган и Кейт постоянно общаются в чате по поводу детей. Они обсуждают питание, воспитание и просто много шутят», — поделился эксперт. Также он сообщил, что именно благодаря Миддлтон герцогиня Сассекская почувствовала себя частью королевской семьи. Кейт помогала ей советами во время беременности и после родов. 

И действительно: в последнее время невесток часто видят вместе не только на светских мероприятиях, но и во время семейных прогулок с детьми.

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25 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Все о беременности Меган Маркл

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