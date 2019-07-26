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Катя Жужа ощутимо похудела всего за 3 дня

31-летняя Катя Жужа, как и многие девушки, стремится к телу мечты. На днях инстаграм-звезда поделилась своими успехами в борьбе с лишним весом. 
Катя Жужа
Катя Жужа

Катя Жужа часто жалуется в Инстаграме, что хочет скинуть несколько килограммов и весить, как в 20 лет. На днях в ее Инстаграме появился пост, в котором она рассказала, что стала участницей онлайн-марафона по похуданию. 

Программа включает в себя индивидуально подобранные диеты и курс тренировок.

Через три дня после начала марафона Жужа опубликовала несколько фото «До» и «После». Удивительно, но за такое короткое время ей удалось ощутимо похудеть! Посмотрите сами: талия стала стройнее, а живот — подтянутее.

«Я пришла в марафон со словами ''я хочу быть худой''. На фото — промежуток из 3 дней. Боюсь представить что будет со мной через месяц», — подписала снимки Жужа.

Ну а мы держим кулачки за Катю и надеемся, что она достигнет желаемого.

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26 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @katyajuja555/Instagram
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Катя Жужа

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