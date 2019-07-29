«Это моя дочь»: Вера Брежнева опубликовала волнующие кадры домашней съемки Сони Киперман

Вера Брежнева известна не только вокальными данными, но и шикарной внешностью, которая, по всей видимости, досталась по наследству и ее дочери Соне Киперман. На днях звездная мама опубликовала необычные снимки своей наследницы.

Вера Брежнева и Соня Киперман

18-летняя Соня Киперман уже вовсю участвует в модных съемках и позирует для обложек журналов наряду со своей знаменитой мамой. Однако недавно она показала несколько вдохновляющих снимков, сделанных самой Верой Брежневой.

Соня Киперман

В своем Инстаграме 18-летняя девушка поделилась кадрами, на которых позирует в постели. Из одежды на Соне был лишь халат, а из украшений — золотой браслет и массивные серьги. Позже эти же фотографии Вера Брежнева опубликовала у себя в инстаграм-историях, подписав их словами: «Это моя дочь».



1 2 3 ... 10 Соня Киперман все больше становится похожа на свою знаменитую маму

Заметим, что юная наследница очень похожа на свою звездную маму и ни капли не уступает ей в красоте.