«Классная жизнь с молодой женой»: Потап сообщил, что Настя Каменских ходит по дому обнаженной

О любовной связи Потапа и Насти Каменских ходили слухи не один и не два года. Несмотря на это, пара не афишировала свои отношения вплоть до дня свадьбы.
Иногда молодожены делятся с фолловерами даже слишком откровенными снимками или рассказывают весьма интимные подробности, о которых многие бы предпочли умолчать.
Так, во время недавнего интервью телеканалу Муз-ТВ, Потап поделился эмоциями по поводу своей супружеской жизни.
«У меня классная жизнь! Молодая жена следит за мной, собирает мне чемоданы, роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну вот что может быть лучше?» — признался продюсер.
Несмотря на брак, влюбленные видятся относительно редко друг с другом — пара предпочитает гастролировать отдельно, так как во время рабочих поездок влюбленные часто ссорятся. Возможно, именно из-за долгой разлуки супруги пытаются сделать свои встречи более яркими, запоминающимися и романтичными.