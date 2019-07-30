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«Классная жизнь с молодой женой»: Потап сообщил, что Настя Каменских ходит по дому обнаженной

Недавно поженившиеся Потап и Настя Каменских стараются быть рядом друг с другом каждую свободную от работы и гастролей минуту. Пара никогда не скучает — недавно продюсер рассказал о том, как проводит время вместе с супругой. 
Потап, Настя Каменских
Потап и Настя Каменских

О любовной связи Потапа и Насти Каменских ходили слухи не один и не два года. Несмотря на это, пара не афишировала свои отношения вплоть до дня свадьбы

Впрочем, после торжества знаменитости стали регулярно публиковать совместные кадры и признания в любви. 

Иногда молодожены делятся с фолловерами даже слишком откровенными снимками или рассказывают весьма интимные подробности, о которых многие бы предпочли умолчать. 

Настя Каменских
 

Так, во время недавнего интервью телеканалу Муз-ТВ, Потап поделился эмоциями по поводу своей супружеской жизни. 

Как оказалось, мужчина находится на седьмом небе от счастья из-за того, что наконец женился на Каменских. 

«У меня классная жизнь! Молодая жена следит за мной, собирает мне чемоданы, роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну вот что может быть лучше?» — признался продюсер.

Несмотря на брак, влюбленные видятся относительно редко друг с другом — пара предпочитает гастролировать отдельно, так как во время рабочих поездок влюбленные часто ссорятся. Возможно, именно из-за долгой разлуки супруги пытаются сделать свои встречи более яркими, запоминающимися и романтичными. 

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30 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @kamenskux, @realpotap/Instagram
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Потап, Настя Каменских

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Не верю, когда потап сфоткал настю,собирающую чемодан,она была одета. Особенно бросились в глаза стрёмные бабкинские брюки 😂

  • Все, их прорвало,а он то ,а она то.Честно думала они по умнее будут ,а нет все ту даже пиар и хайп.

  • Да хоть у Насти мужское достоинство между ног, ну неинтересна она и он! У Насти вообще лицо неприятное, а как рот откроет - хочется и вовсе не знать. Совершенно никакой красоты нет в ней, возможно будь она благороднее и менее чсв - красота бы была, но, увы.

  • Новость ни о чем

  • Молодая жена? Ей лет 40, вроде 🤔

  • Ей 32

  • Достали уже, из каждого утюга о своих сексуальных подвигах, а скорее сдвигов сообщают. Он эту настю неделю назад что ли встретил? Спустя столько лет страсти должны поутихнуть

  • Да всем на*рать

  • Как мало мужикам надо для счастья: нацепила фартук на голое тело, сварила пельмени, проследила шоб все съел, собрала чумадан и выпроводила на работу)

  • И чо?я тоже хожу иногда голой дома ,особенно летом,но мы живем вдвоем с мужем,и в любой момент накину халатик и натяну труселя)

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