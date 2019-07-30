«Классная жизнь с молодой женой»: Потап сообщил, что Настя Каменских ходит по дому обнаженной

Недавно поженившиеся Потап и Настя Каменских стараются быть рядом друг с другом каждую свободную от работы и гастролей минуту. Пара никогда не скучает — недавно продюсер рассказал о том, как проводит время вместе с супругой.

Потап и Настя Каменских

О любовной связи Потапа и Насти Каменских ходили слухи не один и не два года. Несмотря на это, пара не афишировала свои отношения вплоть до дня свадьбы.

Впрочем, после торжества знаменитости стали регулярно публиковать совместные кадры и признания в любви.

Иногда молодожены делятся с фолловерами даже слишком откровенными снимками или рассказывают весьма интимные подробности, о которых многие бы предпочли умолчать.

Так, во время недавнего интервью телеканалу Муз-ТВ, Потап поделился эмоциями по поводу своей супружеской жизни.

Как оказалось, мужчина находится на седьмом небе от счастья из-за того, что наконец женился на Каменских.

«У меня классная жизнь! Молодая жена следит за мной, собирает мне чемоданы, роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну вот что может быть лучше?» — признался продюсер.

1 2 3 ... 10 Потап в восторге от семейной жизни с Настей Каменских

Несмотря на брак, влюбленные видятся относительно редко друг с другом — пара предпочитает гастролировать отдельно, так как во время рабочих поездок влюбленные часто ссорятся. Возможно, именно из-за долгой разлуки супруги пытаются сделать свои встречи более яркими, запоминающимися и романтичными.