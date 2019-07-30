Поклонники МакSим заметили на ее пальце кольцо, похожее на помолвочное

Певица МакSим крайне редко рассказывает фанатам о своей личной жизни. Однако на днях внимательные фанаты разглядели на ее руке кольцо с камнем.

МакSим

МакSим не любит выставлять личную жизнь напоказ и предпочитает не афишировать свои отношения. Однако на днях интернет-пользователи заметили кольцо на том самом пальце певицы. Неужели МакSим выходит замуж?

Поклонники МакSим обратили внимание на кольцо внушительных размеров

Артистка стала новой героиней программы «Мой герой» с Татьяной Устиновой, где и засветила непростой аксессуар. Примечательно, что о личной жизни звезда не проронила ни слова — разговор шел исключительно о ее профессиональном пути.



1 2 3 ... 10 МакSим крайне редко делится подробностями личной жизни со своими фанатами

Поклонники МакSим, увидев запись, обрадовались и начали поздравлять знаменитость с помолвкой. Сама артистка предположения интернет-пользователей пока никак не прокомментировала.