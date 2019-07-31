В ее постели была даже Мадонна! Как теннисистка Мартина Навратилова меняла любовниц, разбивала сердца и нашла жену в 58 лет

Десятки любовниц, стрельба из ревности и миллионные взятки за молчание — это не краткое описание нового сезона сериала «Содержанки», а реальные факты из жизни теннисистки Мартины Навратиловой.



Наш недавний материал о Юлии Лемиговой вызвал большой интерес и отклик со стороны читательниц Woman.ru. В комментариях активно обсуждались не только любовные перипетии в жизни последней Мисс СССР, но и ее неожиданная для многих связь с Мартиной Навратиловой. Напомним, с легендарной теннисисткой титулованная красавица живет в официальном браке уже пять лет.

Многие комментирующие отмечали неженственную внешность Мартины и с опаской интересовались, не трансгендер ли она? Мол, и выглядит, как мужик, и заплатила одной из своих любовниц три миллиона, ибо та грозилась «обнародовать все тайны Мартины», да и вообще меняла женщин как перчатки.

Действительно, ее «донжуанскому» списку позавидуют многие мужчины — по неофициальным данным, любовницами Навратиловой были около 100 женщин.

Мартина, напомним, стала первой теннисисткой, открыто заявившей о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Впрочем, в данном виде спорта это далеко не редкость.



«Когда устаешь после матча или тренировки, уже не хочется идти на вечеринку. Поэтому вопрос секса некоторые теннисистки решают ''меньшей кровью'' — друг с другом…» — цитировало как-то россиянку Елену Макарову издание «Спорт-Неделя». Они же приводили и слова известной в семидесятые Ольги Морозовой о том, что некоторые ее коллеги предавались любовным утехам прямо в раздевалке после матча.



В списке самых известных теннисисток-лесбиянок числится около 20 фамилий, но первое место в нем по праву принадлежит Мартине Навратиловой.

Спасибо бабушке

Мартина появилась на свет 18 октября 1956 года в Праге и при рождении получила фамилию Шубертова. Она досталась ей от отца, с которым ее мать развелась через три года. Пока родители устраивали свою личную жизнь, девочку отдали на воспитание бабушке. Да не простой, а титулованной теннисистке — до начала Второй мировой войны Агнесс Семанска была пятой в списке сильнейших в Чехословакии.

На четвертый день рождения она подарила своей обожаемой внучке ее первую теннисную ракетку, а в скором времени отвела в секцию, которой руководил Мирослав Навратил. Этот мужчина сделал для своей подопечной три главные вещи: научил играть в теннис, пообещал, что она будет лучшей на корте («Через 15 лет ты станешь первой в Уимблдоне») и подарил свою фамилию. Случилось это после того, как Мирослав познакомился с мамой Мартины, влюбился в нее с первого взгляда и сделал своей женой.



С тех пор теннис стал главным в жизни Навратиловых. Пока одноклассницы юной Мартины зажигали на танцплощадках и знакомились с мальчиками, будущая звезда оттачивала удар на корте, а после бегала по окрестным холмам с рюкзаком, наполненном камнями. Отсюда ее невероятная выносливость, стремление к победе и отменная физическая форма.

Быстрее! Выше! Сильнее!

Блистательное восхождение Мартины началось в 8-летнем возрасте, когда она выиграла свой первый турнир. Последующие победы посыпались на юное дарование, как мячи из теннисной корзины. Навратилова брала призовые места на всех районных соревнованиях, позже отличилась на городских, ну а после громко заявила о себе на международных.

Оказавшись впервые в Америке, девушка поняла, что не хочет возвращаться на родину, и в 1975 году, когда ей еще не исполнилось и двадцати, попросила в США политического убежища.



Вот это жизнь началась! Здесь Мартина свободно могла тратить призовые (в Праге от первых выигранных $50 000 она получила лишь 200), гулять по магазинам, в которых, как ей тогда казалось, продавалось абсолютно все, объедаться в «Макдональдсе» и изучать ассортимент сотен кондитерских. Увлечение фастфудом и сладостями привело к тому, что девушка поправилась почти на 15 кг.

Такой груз на себя не хотел брать ни один тренер, а потому Навратиловой пришлось срочно худеть.

Была и еще одна причина — самая важная — почему Навратиловой так полюбилась Америка. Здесь она могла ни от кого не прятаться и быть собой — женщиной, которая предпочитает женщин.

В постели с Навратиловой

Мартина Навратилова стала первой спортсменкой в большом теннисе, которая открыто заявила о своей гомосексуальности: «С детских лет меня тянуло к женщинам. Мне нравились их податливость, мягкость, нежность...».



Первой любовью Мартины стала гольфистка Сандра Хени. Именно она настойчиво попросила теннисистку перекрасить волосы в блонд — был у нее такой пунктик. Поначалу Мартина была на седьмом небе от счастья: бурная личная жизнь ничуть не мешала профессиональному успеху. Однако на второй год отношений Навратилову как подменили — выглядела она не самым лучшим образом, во время игры была вялой, пропускала простейшие подачи.

Виной всему, вы не поверите, стала чрезмерно активная сексуальная жизнь!

Сандра оказалась совершенно ненасытной в постели и требовала от Мартины с каждым разом все больше и как можно дольше. Такие отношения могли привести к самым непредсказуемым последствиям, поэтому теннисистка решила немедленно их прекратить. Тем более, что все ее мысли в тот момент занимал новый объект страсти — писательница Рита Браун.

В объятиях Риты Мартина спасалась не только от преследовавшей ее Сандры, но и от журналистов и поборников морали. Дело в том, что, расставшись с Хени, Навратилова легла в реабилитационную клинику, дабы восстановить душевное спокойствие. Там-то ее и навестил репортер «Дейли Ньюс», в беседе с которым она гордо заявила: «Я — лесбиянка, и горжусь этим!». Не было сомнений в том, что именно этот вынос украсит на следующий день первую полосу газеты.

На дворе начинались восьмидесятые, и Америка пока что была не так лояльна к меньшинствам — Мартину обвинили в аморальном поведении, а несколько крупных компаний отказались спонсировать ее.

Пасовать перед проблемами было не в правилах Навратиловой, да и волновало ее тогда совсем другое — Мартина решила расстаться с Ритой, чем очень ее разозлила. Во время их последней встречи Браун напала на Навратилову, а после выстрелила вслед отъезжающей машины. Пуля, разбив заднее стекло, прошла всего лишь в паре сантиметров от головы теннисистки.



Мартина Навратилова не привыкла жить одна, но и к новым длительным отношениям после подобного «фейерверка» пока не была готова. А потому смело заводила ни к чему не обязывающие интрижки, пока не встретила Джуди Нельсон.

«Мисс Техас», эффектная блондинка с серо-зелеными глазами, а еще — крайне умная особа, которая, едва переехав в особняк Мартины с двумя своими детьми, предложила ей подписать своеобразный договор о сожительстве, по которому ей причиталась половина звездных гонораров. Свое она получит через семь лет, когда их роману придет конец. В те годы Навратилова была на пике своей карьеры и зарабатывала сумасшедшие деньги. Юристы теннисистки сделали все, чтобы информация о сумме, выплаченной Нельсон, осталась в секрете. Видимо, одним миллионом откупиться не удалось.

«Как она могла! Ведь я так ее любила!» — восклицала Навратилова и, устав играть в любовь, пустилась во все тяжкие. Первым делом купила себе особняк в Лос-Анджелесе, где закатывала шумные вечеринки.

Именно тогда Навратилова произнесла фразу, которая тут же разлетелась по всем газетам: «За годы, проведенные с Джуди, я многому научилась. И больше не верю в сумасшедшую любовь. Отныне любовницы для меня — это как гигиенические салфетки: я беру их, использую и выбрасываю».

Кей Ди Ланг и Мадонна

Партнершами Мартины были певица Кей Ди Ланг, рок-звезда Мелисса Этеридж, модель и дочь генерального прокурора США Хитер Рино, теннисистки Билли Джин Кинг и Марина де Швардт… Поговаривают, что в постели Навратиловой однажды оказалась сама Мадонна. И, якобы по признанию обеих, особого удовольствия они не получили.

Шел 1994 год, Мартине исполнилось 38 лет. В то время мало кто из теннисисток задерживался на корте столь долго. Вот и Навратилова решила, что ее время ушло, и объявила о завершении карьеры. Следующие пять лет она посвятила исключительно себе. Наконец-то побывала в парижском «Лувре» и увидела «Джоконду», увлеклась столярным делом, открыла для себя журналистику и начала писать. Однако любовь к теннису не отпускала, и в 2001 году спортсменка вернулась на корт.

Победы следовали одна за другой — Мартина Навратилова вновь была лучше всех. А ведь приближался ее полувековой юбилей!

К этой дате она преподнесла себе самый лучший подарок — собрала полный комплект титулов Большого шлема и завоевала звание самой возрастной победительницы одиночного матча в истории турниров WTA. Идеальный момент для того, чтобы поставить точку. Именно так и поступила наша героиня.

Впереди ее ждала новая глава, посвященная совместной жизни с Юлией Лемиговой. Правда, перед этим пришлось решить проблему по имени Тони Лейтон — так звали женщину, с которой Мартина прожила восемь лет. Брошенная и обиженная мисс Лейтон как «бывшая жена» требовала через суд половину состояния Навратиловой, которое на тот момент превышало двадцать миллионов долларов.

В противном случае она грозилась раскрыть все грязные тайны первой ракетки мира.

И вновь на помощь Навратиловой пришли адковаты, сумевшие договориться с Лейтон на три миллиона долларов. Теперь путь был свободен!

В этом году пара отмечает 10 лет знакомства и пять лет брака. Конфетно-букетный период остался далеко позади, как и страшные двенадцать месяцев, когда Мартина боролась с раком груди, а Юлия была рядом. Теперь пара ведет обычную семейную жизнь — воспитывает двух дочерей Лемиговой, балует пса по кличке Лулу и много путешествует. На днях они прилетели в Москву и, поселившись загородом, первым делом отправились в лес. Оказалось, что прославленная теннисистка является заядлой грибницей. В детстве она не раз инспектировала с дедом пражские леса, а сегодня увлеченно шарит по кустам в подмосковье и публикует в Инстаграме фото чудесных боровиков. Жизнь удалась!