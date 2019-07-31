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«Секс на пляже — это романтично»: Дарья Пынзарь раскрыла пикантные детали своей интимной жизни

Дарья Пынзарь уже продолжительное время живет в Турции. На днях она рассказала, чем же ее привлекла восточная страна. 
Дарья Пынзарь
Дарья Пынзарь

Уже почти полтора года семья Пынзарей живет в Турции. При этом Сергей большую часть времени проводит в Москве и лишь иногда навещает супругу и детей в Алании. Пара не раз признавалась, как же им удается сохранить баланс и жить на две страны, а недавно Дарья поделилась подробностями их интимной жизни. 

Дарья Пынзарь
Дарья рассказала об интимной жизни

По словам Дарьи, в Турции множество мест на природе, где спокойно можно уединиться. «На гору поднялся — вид красивый, романтика. Куда-то поехал — водопад, никого нет, речка — снова пусто», — поведала Пынзарь в интервью YouTube-блогеру Алене Погребняк.

«Секс на пляже — тоже романтично. Для этого мы выбираем безлюдные места», — продолжила 33-летняя знаменитость.

К слову, звездная семья задумывается о приобретении недвижимости на территории Турции и уже вовсю рассматривает разные варианты.

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31 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @darya_pinzar86/Instagram
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Сергей Пынзарь, Дарья Пынзарь

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Перекачала лицо ботоксом,прибавила себе лет.Секс на пляже?Насмешила.Песочек не натирает?

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