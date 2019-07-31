«Секс на пляже — это романтично»: Дарья Пынзарь раскрыла пикантные детали своей интимной жизни

Уже почти полтора года семья Пынзарей живет в Турции. При этом Сергей большую часть времени проводит в Москве и лишь иногда навещает супругу и детей в Алании. Пара не раз признавалась, как же им удается сохранить баланс и жить на две страны, а недавно Дарья поделилась подробностями их интимной жизни.
По словам Дарьи, в Турции множество мест на природе, где спокойно можно уединиться. «На гору поднялся — вид красивый, романтика. Куда-то поехал — водопад, никого нет, речка — снова пусто», — поведала Пынзарь в интервью YouTube-блогеру Алене Погребняк.
К слову, звездная семья задумывается о приобретении недвижимости на территории Турции и уже вовсю рассматривает разные варианты.