Сын Айзы Анохиной и Гуфа называет отчима папой

Айза и Дмитрий Анохины воспитывают двоих детей: старшего сына от предыдущего брака бизнесвумен с Гуфом и общего ребенка. На днях выяснилось, что 9-летний Сэм называет своего отчима папой.

Сэм Долматов

После развода Айзы Анохиной и рэпера Гуфа их сын Сэм остался с мамой. Сейчас 9-летнего мальчика воспитывают бизнесвумен и ее супруг Дмитрий Анохин. У пары также есть общий сын Элвис.



В данный момент вся знаменитая семья отдыхает на Мальдивах, так что Айза регулярно делает посты в Инстаграме и выкладывает истории. Так, в недавних публикациях звезды можно было увидеть, как они переезжают из одного отеля в другой. Интересно, что, делясь эмоциями по поводу нового места, Сэм назвал Дмитрия Анохина отцом.

«Ого, пап, пошли сыграем в шахматы!» — радостно обратился пасынок к Анохину, увидев гигантские фигуры в саду.

1 2 3 ... 12 Айза Анохина часто путешествует со всей семьей

К слову, Айза не запрещает старшему сыну видеться и общаться с родным отцом. Даже наоборот — иной раз, как признавалась звезда, она даже заставляет Сэма звонить Гуфу.