Анастасия Тарасова записала на видео, как ее годовалая дочь произносит первое слово

Совсем недавно Анастасия и Дмитрий Тарасовы показали подписчикам, как отметили первый день рождения своей дочери. Модель часто делится фотографиями с Миланой и рассказывает про нее. На днях супруга футболиста решила ответить на вопросы фолловеров — некоторые касались малышки.
Интернет-пользователям было особенно интересно узнать, начала ли говорить Милана и какое первое слово она произнесла. Анастасия не только ответила на этот вопрос, но даже предоставила видеодоказательство трогательного момента.
В ролике жена футболиста куда-то едет в машине с дочкой на руках. Среди детского лепета малютки можно разобрать одно слово... «папа».
- Дмитрий и Анастасия Тарасовы стали родителями в июле 2018-гоСмотреть галерею
Видимо, не зря фолловеры утверждают, что Милана больше похожа на звездного отца. Вот и первое слово она посвятила папе.