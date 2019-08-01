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Анастасия Тарасова записала на видео, как ее годовалая дочь произносит первое слово

Год назад Дмитрий и Анастасия Тарасовы стали родителями. 10 июля их дочь Милана отметила день рождения, а на днях сказала первое слово. Как думаете, им оказалось «мама» или «папа»?
Анастасия Тарасова (Костенко)
Анастасия Тарасова с дочкой

Совсем недавно Анастасия и Дмитрий Тарасовы показали подписчикам, как отметили первый день рождения своей дочери. Модель часто делится фотографиями с Миланой и рассказывает про нее. На днях супруга футболиста решила ответить на вопросы фолловеров — некоторые касались малышки.

Интернет-пользователям было особенно интересно узнать, начала ли говорить Милана и какое первое слово она произнесла. Анастасия не только ответила на этот вопрос, но даже предоставила видеодоказательство трогательного момента.

В ролике жена футболиста куда-то едет в машине с дочкой на руках. Среди детского лепета малютки можно разобрать одно слово... «папа».

Видимо, не зря фолловеры утверждают, что Милана больше похожа на звездного отца. Вот и первое слово она посвятила папе.

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01 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Первое слово: ..."а вот Бузова".

  • да это покруче, чем в трусах по сцене скакать

  • Гость

    да это покруче, чем в трусах по сцене скакать

    Да отстаньте вы от Бузовой ,она не лезет в вашу счастливую семейную жизнь

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