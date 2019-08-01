Анастасия Тарасова записала на видео, как ее годовалая дочь произносит первое слово

Год назад Дмитрий и Анастасия Тарасовы стали родителями. 10 июля их дочь Милана отметила день рождения, а на днях сказала первое слово. Как думаете, им оказалось «мама» или «папа»?

Анастасия Тарасова с дочкой

Совсем недавно Анастасия и Дмитрий Тарасовы показали подписчикам, как отметили первый день рождения своей дочери. Модель часто делится фотографиями с Миланой и рассказывает про нее. На днях супруга футболиста решила ответить на вопросы фолловеров — некоторые касались малышки.



Интернет-пользователям было особенно интересно узнать, начала ли говорить Милана и какое первое слово она произнесла. Анастасия не только ответила на этот вопрос, но даже предоставила видеодоказательство трогательного момента.



В ролике жена футболиста куда-то едет в машине с дочкой на руках. Среди детского лепета малютки можно разобрать одно слово... «папа».



Видимо, не зря фолловеры утверждают, что Милана больше похожа на звездного отца. Вот и первое слово она посвятила папе.