Дмитрий Шепелев чувствует вину за то, что сын Платон иногда ему врет

Дмитрий Шепелев часто делится проблемами отцовства с фолловерами и спрашивает их совета. На днях он признался, что его сын, 6-летний Платон, иногда обманывает его.

Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске стали родителями в апреле 2013-го. После смерти певицы в 2015-м телеведущий решил воспитывать сына сам. Иногда в его Инстаграме появляются посты, посвященные отцовству.

Дмитрий Шепелев с сыном

На днях Шепелев признался, что 6-летний сын иногда обманывает его. «Понятно, что по мелочи. Только я считаю, что виноват в этой наивной лжи именно я», — поделился своими переживаниями звездный отец.

Дмитрий объяснил, что в детстве тоже скрывал от родителей правду, так как боялся, что его могут отругать. «Но ведь я сына не наказываю! Стараюсь спокойно объяснять или вообще перевести в шутку. Тогда почему он подвирает?» — спросил Шепелев своих подписчиков.



1 2 3 ... 10 В последнее время Дмитрий Шепелев не публикует фотографии сына в своем Инстаграме

Как обычно, поклонники телеведущего поделились своими историями. Некоторые посоветовали почитать педагогическую литературу, а кто-то предложил изменить тактику поведения.