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Эстонская ведьма Мэрилин Керро решила завязать с магией

Мэрилин Керро трижды принимала участие в «Битве экстрасенсов». На днях эстонская ведьма сообщила, что больше не будет использовать свои способности и помогать с людям. 
Мэрилин Керро
Мэрилин Керро

Мэрилин Керро трижды принимала участие в «Битве экстрасенсов». На днях эстонская ведьма сообщила, что больше не будет использовать свои способности и помогать с людям.

В соцсетях эстонская ведьма сообщила интернет-пользователям, что больше не будет осуществлять приемы и магические ритуалы. «Не могу и не хочу больше помогать. Я почувствовала, что не могу ничего дать людям. Как я могу работать, если ощущаю пустоту внутри?» — задалась вопросом Мэрилин.

Мэрилин Керро
Мэрилин Керро прекратила заниматься магией

Свое решение знаменитая ведьма объяснила меркантильностью большинства экстрасенсов. «В настоящее время все превратилось в бизнес и ложь. Все эти фотосессии, телевидение, богатый образ жизни... откуда они берут деньги?» — поделилась Керро. 

Вполне возможно, что после этого заявления знаменитость всю себя посвятит материнству. На данный момент 30-летняя Мэрилин Керро воспитывает сына и готовится ко вторым родам

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02 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото vk.com, @devilmarylinkerro/Instagram
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Мэрилин Керро

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