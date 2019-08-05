Евгений Цыганов впервые опубликовал фото 3-летнего сына от Юлии Снигирь

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь — одна из самых скрытных пар отечественного кинематографа. Знаменитости крайне редко выходят в свет, и у них почти нет совместных фото. На днях актер впервые поделился снимком их общего сына.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Евгений Цыганов — многодетный отец. Он воспитывает семерых детей от предыдущих отношений с Ириной Леоновой и сына, которого ему родила возлюбленная Юлия Снигирь.



Евгений и Юлия нечасто выходят в свет и еще реже попадают в объективы фотографов. У пары катастрофически мало совместных снимков, да и страницы в Инстаграме знаменитости почти не ведут. Поэтому фанаты ценят каждый их кадр.

Недавно Цыганов решил порадовать подписчиков, опубликовав в Сети фото сына. Правда, сделал он это в своей манере: 3-летний Федор, катаясь на велосипеде, был запечатлен со спины.



1 2 3 ... 10 Евгений Цыганов успевает не только сниматься в кино и играть в театре...

На кого же все-таки похож малыш? Интернет-пользователи вспомнили недавнее появление актера с Юлией Снигирь на премьере мультфильма «Лего. Фильм-2». Тогда пара позировала с детьми, среди которых, возможно, был и их общий сын Федор.