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Родители Кейт Миддлтон попытались заработать на дне рождения Меган Маркл

В минувшее воскресенье Меган Маркл исполнилось 38 лет. Этим фактом решили не пренебрегать Майкл и Кэрол Миддлтон, которые всеми силами пытаются вернуть прежние обороты своей компании по организации праздников. 
Кэрол Миддлтон
Майкл и Кэрол Миддлтон

Несколько десятилетий подряд компания Party Pieces, которая занимается продажей товаров для праздников, приносила хороший доход. Впрочем, в последние годы некогда процветающий бизнес родителей Кейт Миддлтон переживает не самые лучшие времена.

Этой весной стало известно, что знаменитые предприниматели чуть ли не близки к разорению

В британских СМИ сообщалось — ситуация настолько плачевна, что принцу Уильяму уже приходится помогать родственникам оплачивать счета!

Одна из страниц сайта компании семейства Миддлтон
Одна из страниц сайта компании семейства Миддлтон

Однако супруги все еще верят в свое дело и не спешат выходить на пенсию. Именно поэтому привлечь внимание к онлайн-магазину они решили с помощью... Меган Маркл. Что в этом, спрашивается, такого — она ведь почти их родственница. 

Незадолго до дня рождения герцогини на сайте Party Pieces началась активная реклама баннеров для именинников. 

Для демонстрации товара была выбрана фотография, на которой молодые люди поздравляют с днем рождения свою подругу-мулатку по имени Меган (с отличным от супруги принца Гарри написанием имени)

  • Кейт Миддлтон, Меган Маркл
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    Родители Кейт Миддлтон попытались использовать имя Меган Маркл для повышения продаж своей компании
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Пользователи Сети возмущены — разве имеют право бизнесмены со стажем повышать продажи своих товаров подобным не совсем профессиональным способом? Кстати, это не первый раз, когда семейство пытается нажиться на имени герцогини — в мае младший брат Кейт мотивировал клиентов на совершение покупок в честь рождения Арчи Харрисона. 

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05 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Кэрол Миддлтон, Меган Маркл, Принц Гарри

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