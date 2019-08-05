Родители Кейт Миддлтон попытались заработать на дне рождения Меган Маркл

Несколько десятилетий подряд компания Party Pieces, которая занимается продажей товаров для праздников, приносила хороший доход. Впрочем, в последние годы некогда процветающий бизнес родителей Кейт Миддлтон переживает не самые лучшие времена.
В британских СМИ сообщалось — ситуация настолько плачевна, что принцу Уильяму уже приходится помогать родственникам оплачивать счета!
Однако супруги все еще верят в свое дело и не спешат выходить на пенсию. Именно поэтому привлечь внимание к онлайн-магазину они решили с помощью... Меган Маркл. Что в этом, спрашивается, такого — она ведь почти их родственница.
Для демонстрации товара была выбрана фотография, на которой молодые люди поздравляют с днем рождения свою подругу-мулатку по имени Меган (с отличным от супруги принца Гарри написанием имени).
Пользователи Сети возмущены — разве имеют право бизнесмены со стажем повышать продажи своих товаров подобным не совсем профессиональным способом? Кстати, это не первый раз, когда семейство пытается нажиться на имени герцогини — в мае младший брат Кейт мотивировал клиентов на совершение покупок в честь рождения Арчи Харрисона.