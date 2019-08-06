Алена Водонаева рассказала о страшной аварии и своем втором дне рождения

Алена Водонаева активно ведет свой Инстаграм. Почти каждый день она публикует фото, сопровождая их размышлениями на актуальные темы. А вот о своей личной жизни 37-летняя звезда говорит теперь куда реже, чем раньше. И все же на днях Алена решилась рассказать об одном из самых страшных дней в ее жизни.
Все произошло четыре года назад. 3 июня 2015-го Алена попала в ДТП, после которого чудом осталась жива. «Я об этом никому никогда не рассказывала. Есть фотки. За рулем был мой парень. Был ремонт дороги, и знак не поставили. Машина восстановлению не подлежит. Ее просто увезли на металлолом», — призналась Водонаева.
В инстаграм-историях телеведущая поделилась своими эмоциями. «Прошли годы, и теперь я могу об этом говорить», — поведала знаменитость. С тех пор Алена Водонаева считает эту дату своим вторым днем рождения.