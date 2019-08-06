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Алена Водонаева рассказала о страшной аварии и своем втором дне рождения

Алена Водонаева привыкла поражать фолловеров провокационными заявлениями. Недавно звезда удивила поклонников страшным признанием.
Алена Водонаева
Алена Водонаева

Алена Водонаева активно ведет свой Инстаграм. Почти каждый день она публикует фото, сопровождая их размышлениями на актуальные темы. А вот о своей личной жизни 37-летняя звезда говорит теперь куда реже, чем раньше. И все же на днях Алена решилась рассказать об одном из самых страшных дней в ее жизни.

Все произошло четыре года назад. 3 июня 2015-го Алена попала в ДТП, после которого чудом осталась жива. «Я об этом никому никогда не рассказывала. Есть фотки. За рулем был мой парень. Был ремонт дороги, и знак не поставили. Машина восстановлению не подлежит. Ее просто увезли на металлолом», — призналась Водонаева. 

В инстаграм-историях телеведущая поделилась своими эмоциями. «Прошли годы, и теперь я могу об этом говорить», — поведала знаменитость. С тех пор Алена Водонаева считает эту дату своим вторым днем рождения. 

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06 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @alenavodonaeva/Instagram
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Алена Водонаева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А где фотки????

  • Эти ногти.... Колхоз отдыхает...

  • наверное, оба были обдолбанные, вот и не заметили ремонта дороги. про такие аварии и правда лучше помалкивать

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