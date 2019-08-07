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Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью

Пока жена и дочь отдыхают у родственников, Дмитрий Тарасов успевает не только посещать реабилитационные занятия, но и духовно просвещаться. Впрочем, многим пользователям Сети не понравилось фото, которое футболист опубликовал из церкви. 
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы

Вот уже несколько дней Дмитрий Тарасов живет в своем загородном особняке в одиночестве. Его супруга Анастасия вместе с годовалой дочерью Миланой уехала в гости к родственникам, а он остался в Москве, чтобы продолжать восстанавливать здоровье после операции.

Сейчас дни футболиста состоят из длительных процедур и занятий в зале лечебной физкультуры. 

Впрочем, кроме реабилитационных мероприятий Дмитрий успевает встречаться с друзьями и даже посещать церковь. Напомним, Тарасовы — верующая пара. После заключения брака они обвенчались в одном из храмов Москвы. 

Дмитрий Тарасов
 

На днях 32-летний футболист вместе с друзьями посетил церковь. Во время службы Дмитрий захотел сделать фотографию для своего микроблога. 

«Не радуйся ради меня, неприятельница моя! Хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня», — сопроводил словами из Библии свой пост Тарасов.

Пользователи Сети раскритиковали знаменитость за подобную публикацию. Некоторым показалось, что не стоит афишировать посещение церкви на многомиллионую публику — ведь неспроста многие мероприятия в храме называются Таинствами. 

Кроме того, фолловеров задел наряд, в котором Тарасов зашел в церковь. Мужчина надел джинсовую куртку с надписью Rich Ass (богатая задница — прим. Woman.ru). Подписчики посчитали, что Дмитрию стоило подобрать более уместную вещь или хотя бы на время снять куртку с пошлой вышивкой на спине. 

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07 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Все к месту он надел, храмы это уже давно торговые точки, никаким благочестием там и не пахнет, попы радоваться должны такому платежеспособному клиенту)))

  • Никогда и мысли не было фотографироваться в храме... Зачем?

  • Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.

  • Про надпись на куртке и фото из храма - а что еще вы хотите от футболиста?

  • Прям загадка:кто в этой паре более специфичен,мягко говоря...остается только порадоваться,что оба нашли друг друга и не связались с людьми более консервативными))

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