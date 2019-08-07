Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью

Вот уже несколько дней Дмитрий Тарасов живет в своем загородном особняке в одиночестве. Его супруга Анастасия вместе с годовалой дочерью Миланой уехала в гости к родственникам, а он остался в Москве, чтобы продолжать восстанавливать здоровье после операции.
Впрочем, кроме реабилитационных мероприятий Дмитрий успевает встречаться с друзьями и даже посещать церковь. Напомним, Тарасовы — верующая пара. После заключения брака они обвенчались в одном из храмов Москвы.
На днях 32-летний футболист вместе с друзьями посетил церковь. Во время службы Дмитрий захотел сделать фотографию для своего микроблога.
Пользователи Сети раскритиковали знаменитость за подобную публикацию. Некоторым показалось, что не стоит афишировать посещение церкви на многомиллионую публику — ведь неспроста многие мероприятия в храме называются Таинствами.
Кроме того, фолловеров задел наряд, в котором Тарасов зашел в церковь. Мужчина надел джинсовую куртку с надписью Rich Ass (богатая задница — прим. Woman.ru). Подписчики посчитали, что Дмитрию стоило подобрать более уместную вещь или хотя бы на время снять куртку с пошлой вышивкой на спине.