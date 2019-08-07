Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью

Пока жена и дочь отдыхают у родственников, Дмитрий Тарасов успевает не только посещать реабилитационные занятия, но и духовно просвещаться. Впрочем, многим пользователям Сети не понравилось фото, которое футболист опубликовал из церкви.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы

Вот уже несколько дней Дмитрий Тарасов живет в своем загородном особняке в одиночестве. Его супруга Анастасия вместе с годовалой дочерью Миланой уехала в гости к родственникам, а он остался в Москве, чтобы продолжать восстанавливать здоровье после операции.

Сейчас дни футболиста состоят из длительных процедур и занятий в зале лечебной физкультуры.

Впрочем, кроме реабилитационных мероприятий Дмитрий успевает встречаться с друзьями и даже посещать церковь. Напомним, Тарасовы — верующая пара. После заключения брака они обвенчались в одном из храмов Москвы.

На днях 32-летний футболист вместе с друзьями посетил церковь. Во время службы Дмитрий захотел сделать фотографию для своего микроблога.

«Не радуйся ради меня, неприятельница моя! Хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня», — сопроводил словами из Библии свой пост Тарасов.

Пользователи Сети раскритиковали знаменитость за подобную публикацию. Некоторым показалось, что не стоит афишировать посещение церкви на многомиллионую публику — ведь неспроста многие мероприятия в храме называются Таинствами.

Кроме того, фолловеров задел наряд, в котором Тарасов зашел в церковь. Мужчина надел джинсовую куртку с надписью Rich Ass (богатая задница — прим. Woman.ru). Подписчики посчитали, что Дмитрию стоило подобрать более уместную вещь или хотя бы на время снять куртку с пошлой вышивкой на спине.