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В 72-й день рождения София Ротару поделилась своим главным богатством

7 августа легендарной певице Софии Ротару исполнилось 72 года! В честь дня рождения звезда опубликовала снимок с самыми любимыми и дорогими ее сердцу людьми. 
София Ротару
София Ротару

В это сложно поверить, но Софии Ротару исполнилось 72 года! 7 августа звездные коллеги и друзья артистки поздравляют ее с днем рождения, выкладывая в Инстаграм совместные снимки. Сама знаменитость тоже решила уделить внимание соцсетям и опубликовала пост. 

София Ротару
София Ротару с внуками

Ротару поделилась своим главным богатством, своей гордостью, своим счастьем — обожаемыми внуками. В кадре певица позирует с 25-летним Анатолием и 18-летней Софией. Фото именинница подписала лаконично, поставив лишь сердечки. Любовь бабушки никакие слова не передадут!  

Конечно же, поклонники не смогли оставить без внимания эту важную дату, и посвятили Софии теплые слова и комплименты. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем имениннице долгих лет жизни и успехов на творческом пути! 

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07 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, @rusevdokimenko, @sofiarotaru.official, @svetika/Instagram
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София Ротару

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