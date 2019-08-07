В 72-й день рождения София Ротару поделилась своим главным богатством

7 августа легендарной певице Софии Ротару исполнилось 72 года! В честь дня рождения звезда опубликовала снимок с самыми любимыми и дорогими ее сердцу людьми.

София Ротару

В это сложно поверить, но Софии Ротару исполнилось 72 года! 7 августа звездные коллеги и друзья артистки поздравляют ее с днем рождения, выкладывая в Инстаграм совместные снимки. Сама знаменитость тоже решила уделить внимание соцсетям и опубликовала пост.



София Ротару с внуками

Ротару поделилась своим главным богатством, своей гордостью, своим счастьем — обожаемыми внуками. В кадре певица позирует с 25-летним Анатолием и 18-летней Софией. Фото именинница подписала лаконично, поставив лишь сердечки. Любовь бабушки никакие слова не передадут!



1 2 3 ... 10 7 августа София Ротару отметила свой 72-й день рождения

Конечно же, поклонники не смогли оставить без внимания эту важную дату, и посвятили Софии теплые слова и комплименты. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем имениннице долгих лет жизни и успехов на творческом пути!

