В 72-й день рождения София Ротару поделилась своим главным богатством

В это сложно поверить, но Софии Ротару исполнилось 72 года! 7 августа звездные коллеги и друзья артистки поздравляют ее с днем рождения, выкладывая в Инстаграм совместные снимки. Сама знаменитость тоже решила уделить внимание соцсетям и опубликовала пост.
Ротару поделилась своим главным богатством, своей гордостью, своим счастьем — обожаемыми внуками. В кадре певица позирует с 25-летним Анатолием и 18-летней Софией. Фото именинница подписала лаконично, поставив лишь сердечки. Любовь бабушки никакие слова не передадут!
Конечно же, поклонники не смогли оставить без внимания эту важную дату, и посвятили Софии теплые слова и комплименты. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем имениннице долгих лет жизни и успехов на творческом пути!