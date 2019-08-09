«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила жаркие танцы с незнакомцами в Каннах

Ирина Хакамада периодически делится успехами своей 22-летней дочери Марии Сиротинской. Недавно журналистка поведала, что Мария устроилась на работу, а на днях показала, как девушка отдыхает.
Вместе со знаменитой мамой Сиротинская отправилась в Канны, где недавним вечером стала звездной танцпола. Ее танец засняла сама Хакамада и выложила в свой Инстаграм. «Маша зажигает», — подписала ролик 64-летняя Ирина.
В кадре дочь журналистки кружится в танце сначала с одним незнакомцем, а потом к ним присоединяется другой молодой человек. Музыка оглушает всех собравшихся, а девушка, не скрывая восторга и улыбки, отрывается по полной. Вот это кайф!
К слову, двигается Мария очень даже хорошо! Неудивительно, ведь она профессионально занимается танцами живота и выступает на сцене театра.