«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила жаркие танцы с незнакомцами в Каннах

Ирина Хакамада решила провести летний отпуск во Франции. Вместе с ней на Лазурный берег отправилась отдыхать и ее дочь Мария Сиротинская. На днях знаменитость показала, как весело Маша проводит время.

Ирина Хакамада и Мария Сиротинская

Ирина Хакамада периодически делится успехами своей 22-летней дочери Марии Сиротинской. Недавно журналистка поведала, что Мария устроилась на работу, а на днях показала, как девушка отдыхает.



Вместе со знаменитой мамой Сиротинская отправилась в Канны, где недавним вечером стала звездной танцпола. Ее танец засняла сама Хакамада и выложила в свой Инстаграм. «Маша зажигает», — подписала ролик 64-летняя Ирина.



В кадре дочь журналистки кружится в танце сначала с одним незнакомцем, а потом к ним присоединяется другой молодой человек. Музыка оглушает всех собравшихся, а девушка, не скрывая восторга и улыбки, отрывается по полной. Вот это кайф!



1 2 3 ... 10 Ирина Хакамада прилагает все усилия, чтобы ее дочь могла вести обычную жизнь

К слову, двигается Мария очень даже хорошо! Неудивительно, ведь она профессионально занимается танцами живота и выступает на сцене театра.