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«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила жаркие танцы с незнакомцами в Каннах

Ирина Хакамада решила провести летний отпуск во Франции. Вместе с ней на Лазурный берег отправилась отдыхать и ее дочь Мария Сиротинская. На днях знаменитость показала, как весело Маша проводит время.
Ирина Хакамада, Мария Сиротинская
Ирина Хакамада и Мария Сиротинская

Ирина Хакамада периодически делится успехами своей 22-летней дочери Марии Сиротинской. Недавно журналистка поведала, что Мария устроилась на работу, а на днях показала, как девушка отдыхает. 

Вместе со знаменитой мамой Сиротинская отправилась в Канны, где недавним вечером стала звездной танцпола. Ее танец засняла сама Хакамада и выложила в свой Инстаграм. «Маша зажигает», — подписала ролик 64-летняя Ирина. 

В кадре дочь журналистки кружится в танце сначала с одним незнакомцем, а потом к ним присоединяется другой молодой человек. Музыка оглушает всех собравшихся, а девушка, не скрывая восторга и улыбки, отрывается по полной. Вот это кайф! 

  • Ирина Хакамада, Мария Сиротинская
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    Ирина Хакамада прилагает все усилия, чтобы ее дочь могла вести обычную жизнь
    Смотреть галерею

К слову, двигается Мария очень даже хорошо! Неудивительно, ведь она профессионально занимается танцами живота и выступает на сцене театра.

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09 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @irina_hakamada, @sirotinskaiamariia/Instagram
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Ирина Хакамада, Мария Сиротинская

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну тут понятно, что мама просто наняла аниматоров, чтобы потанцевали с девочкой, уж один-то - блондин, точно работник отеля. Второй, может, и сам подошел. Танцует она неплохо, чувство ритма есть, движения адекватные. Все ок в общем.

  • Большинство знаменитостей, имя здоровых детей, не выкладывают их в таком количестве. Эти дети не чувствуют себя ущербными от недостатка общественного внимания? Нет. Тогда зачем это все?

  • Это тоде звезда???

  • девочка довольно хорошенькая, несмотря на особенность, в юбочке ей очень хорошо , не надо было эти шаровары, которые ее подпортили

  • Классная и жизнерадостная!

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