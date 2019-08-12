Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Как и где: Галина Ржаксенская дала совет молодым семьям, которые хотят разнообразить интимную жизнь

Вот уже почти три года финалистка третьего сезона «Холостяк» Галина Ржаксенская счастлива в браке с бизнесменом Евгением Громовым. Недавно знаменитость поделилась с фолловерами откровенным советом по укреплению брака, который далеко не всем пришелся по душе. 
Галина Ржаксенская
Галина Ржаксенская и Евгений Громов с дочерью Лизой

Вскоре после участия в шоу «Холостяк» в 2015 году Галина Ржаксенская встретила настоящую любовь — молодого и успешного предпринимателя Евгения Громова. 

Осенью 2016-го пара поженилась, а еще через год впервые стала родителями. 

После замужества молодая женщина не раз участвовала в различных телепроектах, посвященных материнству. К тому же Галина ведет популярный блог, в котором рассказывает о жизни своей семьи. 

Галина Ржаксенская
 

На днях Ржаксенская решила поднять тему интимной жизни тех пар, которые воспитывают маленького ребенка, и не постеснялась рассказать о собственном опыте. 

По мнению Галины, после нескольких лет брака разжечь страсть в отношениях помогает... секс в публичных местах. 

«Даже если вы уже много лет вместе, у вас трое детей и вы знаете друг друга вдоль и поперек, вы можете разнообразить интимную жизнь. Даже через 50 лет такие эмоции не забудутся, а уж сейчас внесут ощущения в рутинную жизнь», — делится знаменитость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Ржаксенская озвучила список мест, в которых у нее уже был (или пока только запланирован на будущее) секс с мужем. Лифт, яхта, самолет, ресторан, галерея искусств и оперный театр — кажется, молодая женщина не обошла вниманием ни один из возможных вариантов!

  • Галина Ржаксенская
    1 2 3 ...10
    Галина Ржаксенская призналась, что любит заниматься сексом в публичных местах
    Смотреть галерею

Впрочем, многие пользователи Сети не разделили инициативность Ржаксенской. Они не только выразили страх обратить на себя внимание случайных свидетелей, но и посчитали такой вариант близости слишком пошлым для серьезных отношений. Кроме того, некоторые посчитали фантазии знаменитости уж слишком не подходящими под жизненные реалии обычных людей. «Мы себе можем позволить такое только в стоге сена под открытым небом или в вагоне купе, о каких яхтах речь», — прокомментировала рассуждения молодой женщины одна из подписчиц. 

Перейти к обсуждению


12 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @senoritagalo/Instagram
Теги

Галина Ржаксенская

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.