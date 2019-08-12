Как и где: Галина Ржаксенская дала совет молодым семьям, которые хотят разнообразить интимную жизнь

Вскоре после участия в шоу «Холостяк» в 2015 году Галина Ржаксенская встретила настоящую любовь — молодого и успешного предпринимателя Евгения Громова.
После замужества молодая женщина не раз участвовала в различных телепроектах, посвященных материнству. К тому же Галина ведет популярный блог, в котором рассказывает о жизни своей семьи.
На днях Ржаксенская решила поднять тему интимной жизни тех пар, которые воспитывают маленького ребенка, и не постеснялась рассказать о собственном опыте.
По мнению Галины, после нескольких лет брака разжечь страсть в отношениях помогает... секс в публичных местах.
Ржаксенская озвучила список мест, в которых у нее уже был (или пока только запланирован на будущее) секс с мужем. Лифт, яхта, самолет, ресторан, галерея искусств и оперный театр — кажется, молодая женщина не обошла вниманием ни один из возможных вариантов!
Впрочем, многие пользователи Сети не разделили инициативность Ржаксенской. Они не только выразили страх обратить на себя внимание случайных свидетелей, но и посчитали такой вариант близости слишком пошлым для серьезных отношений. Кроме того, некоторые посчитали фантазии знаменитости уж слишком не подходящими под жизненные реалии обычных людей. «Мы себе можем позволить такое только в стоге сена под открытым небом или в вагоне купе, о каких яхтах речь», — прокомментировала рассуждения молодой женщины одна из подписчиц.