Как и где: Галина Ржаксенская дала совет молодым семьям, которые хотят разнообразить интимную жизнь

Вот уже почти три года финалистка третьего сезона «Холостяк» Галина Ржаксенская счастлива в браке с бизнесменом Евгением Громовым. Недавно знаменитость поделилась с фолловерами откровенным советом по укреплению брака, который далеко не всем пришелся по душе.

Галина Ржаксенская и Евгений Громов с дочерью Лизой

Вскоре после участия в шоу «Холостяк» в 2015 году Галина Ржаксенская встретила настоящую любовь — молодого и успешного предпринимателя Евгения Громова.

Осенью 2016-го пара поженилась , а еще через год впервые стала родителями.

После замужества молодая женщина не раз участвовала в различных телепроектах, посвященных материнству. К тому же Галина ведет популярный блог, в котором рассказывает о жизни своей семьи.

На днях Ржаксенская решила поднять тему интимной жизни тех пар, которые воспитывают маленького ребенка, и не постеснялась рассказать о собственном опыте.



По мнению Галины, после нескольких лет брака разжечь страсть в отношениях помогает... секс в публичных местах.



«Даже если вы уже много лет вместе, у вас трое детей и вы знаете друг друга вдоль и поперек, вы можете разнообразить интимную жизнь. Даже через 50 лет такие эмоции не забудутся, а уж сейчас внесут ощущения в рутинную жизнь», — делится знаменитость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ржаксенская озвучила список мест, в которых у нее уже был (или пока только запланирован на будущее) секс с мужем. Лифт, яхта, самолет, ресторан, галерея искусств и оперный театр — кажется, молодая женщина не обошла вниманием ни один из возможных вариантов!

1 2 3 ... 10 Галина Ржаксенская призналась, что любит заниматься сексом в публичных местах

Впрочем, многие пользователи Сети не разделили инициативность Ржаксенской. Они не только выразили страх обратить на себя внимание случайных свидетелей, но и посчитали такой вариант близости слишком пошлым для серьезных отношений. Кроме того, некоторые посчитали фантазии знаменитости уж слишком не подходящими под жизненные реалии обычных людей. «Мы себе можем позволить такое только в стоге сена под открытым небом или в вагоне купе, о каких яхтах речь», — прокомментировала рассуждения молодой женщины одна из подписчиц.