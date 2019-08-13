Кети Топурия намекнула на новые отношения

Кети Топурия рассталась с Гуфом около года назад, однако слухи вокруг их романа не прекратились. Недавно певица решила положить конец всем сплетням и дала понять, что счастлива в новых отношениях.

Кети Топурия

После расставания с Гуфом 32-летняя Кети Топурия не комментировала свою личную жизнь, чем спровоцировала волну слухов и сплетен. На днях знаменитость решила подогреть внимание общественности, намекнув на новый роман.



Сейчас исполнительница отдыхает в Италии и не забывает делится свежими кадрами из отпуска. И хоть на всех фото в ленте она позирует одна, в инстаграм-историях Кети появилось видео, на котором певица держит за руку молодого человека.

Лица спутника, как и его имени, Топурия не раскрыла. Однако свой ролик сопроводила сердечком, дав понять — с этим таинственным незнакомцем ее связывают не просто дружеские отношения.

1 2 3 ... 10 Кети Топурия и Гуф встречались около двух лет

Вместе со звездной мамой в Италию отправилась отдыхать и ее 4-летняя дочь от предыдущего брака с Львом Гейхманом Оливия. Вполне возможно, что артистка познакомила возлюбленного со своей наследницей и вообще настроена серьезно.