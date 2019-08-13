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«Лично мне школа не дала ничего, кроме комплексов»: Алена Водонаева переводит 8-летнего сына на домашнее обучение

Алена Водонаева довольно часто хвастается успехами сына. Недавно звезда заявила о желании перевести сына на индивидуальное обучение, чтобы повысить его эффективность. 
Алена Водонаева
Алена Водонаева с сыном

На следующей неделе сыну Алены Водонаевой Богдану исполнится 9 лет. Телеведущая часто демонстрирует фолловерам высокую развитость ребенка — в своем возрасте мальчик знает намного больше, чем того требует школьная программа. 

В этом году Богдан переходит в третий класс. Незадолго до наступления учебного года знаменитая мама решила забрать сына из школы. 

Теперь звездный наследник будет обучаться индивидуально, не выходя из квартиры. Водонаева уже договорилась об этом с директором школы, куда раньше ходил ее отпрыск, и нашла нового учителя. 

Алена Водонаева
 

«Все дело в системе российского образования, которое меня не устраивает. В колоссальной растрате ценного времени, которое с сентября мы будем вкладывать и в другие важные образовательные и развивающие истории», — объяснила свое решение женщина. 

В отличие от многих мам, Алена не боится, что без постоянного нахождения в коллективе ее сын не научится взаимодействовать с людьми. 

«Социализация и общение со сверстниками бывают не только в школе. Я хочу формировать круг общения моего сына. Отдавая ребенка в те или иные секции, я понимаю, дети из каких семей (воспитание, образование, интересы) там учатся. В школе я это не контролирую», — продолжает знаменитость. 

Кроме того, Водонаева хочет, чтобы ее сын имел максимальные возможности для реализации, не стараясь угодить учителям или школьным приятелям. «Российская школа — это русская рулетка. И мне лично она не дала ничего, кроме комплексов», — резюмировала Алена.

А вы согласны с мнением знаменитости по поводу несовершенства системы образования в России?

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13 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @alenavodonaeva, @lavu_beauty/Instagram
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Алена Водонаева

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Она и не должна контролировать. Школа это собственный мир ребёнка, где он сам учится выбирать, отличать хороших людей от плохих, и защищаться от них и дружить. В этом и есть развитие. Она не догоняет.

  • На семейное или домашнее обучение? Это разные вещи.

  • Аленка из высшего общества мадам? Будет она смотреть из каких семей дети...да многие родители узнают,что с их детьми учится сын Водонаевой и будут не рады. А то возомнила себя интеллегентной

  • Он же психическим отставанием в развитии по нему же видно неадекватный агрессивный как и мамаша *** и потом сику будут дети рассказывать и показывать про маму шлю ху и папу ЛО СЯ! вот и семейное обучение!

  • Гость

    Он же психическим отставанием в развитии по нему же видно неадекватный агрессивный как и мамаша *** и потом сику будут дети рассказывать и показывать про маму шлю ху и папу ЛО СЯ! вот и семейное обучение!

    Вот поэтому и забирает, уже звоночки раздаются. Он действительно невоспитанный, грубый.

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