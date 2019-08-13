«Лично мне школа не дала ничего, кроме комплексов»: Алена Водонаева переводит 8-летнего сына на домашнее обучение

Алена Водонаева довольно часто хвастается успехами сына. Недавно звезда заявила о желании перевести сына на индивидуальное обучение, чтобы повысить его эффективность.

Алена Водонаева с сыном

На следующей неделе сыну Алены Водонаевой Богдану исполнится 9 лет. Телеведущая часто демонстрирует фолловерам высокую развитость ребенка — в своем возрасте мальчик знает намного больше, чем того требует школьная программа.

В этом году Богдан переходит в третий класс. Незадолго до наступления учебного года знаменитая мама решила забрать сына из школы.

Теперь звездный наследник будет обучаться индивидуально, не выходя из квартиры. Водонаева уже договорилась об этом с директором школы, куда раньше ходил ее отпрыск, и нашла нового учителя.

«Все дело в системе российского образования, которое меня не устраивает. В колоссальной растрате ценного времени, которое с сентября мы будем вкладывать и в другие важные образовательные и развивающие истории», — объяснила свое решение женщина.

В отличие от многих мам, Алена не боится, что без постоянного нахождения в коллективе ее сын не научится взаимодействовать с людьми.

«Социализация и общение со сверстниками бывают не только в школе. Я хочу формировать круг общения моего сына. Отдавая ребенка в те или иные секции, я понимаю, дети из каких семей (воспитание, образование, интересы) там учатся. В школе я это не контролирую», — продолжает знаменитость.

Кроме того, Водонаева хочет, чтобы ее сын имел максимальные возможности для реализации, не стараясь угодить учителям или школьным приятелям. «Российская школа — это русская рулетка. И мне лично она не дала ничего, кроме комплексов», — резюмировала Алена.



А вы согласны с мнением знаменитости по поводу несовершенства системы образования в России?