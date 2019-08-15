Холли Берри встретила 53-летие в мокрой майке и без нижнего белья

14 августа Холли Берри отметила свой день рождения — голливудской актрисе исполнилось (мы сами не верим!) 53 года. Согласитесь, именинница выглядит максимум на 35 и поэтому может себе позволить немного побезобразничать.



Холли Берри

«Поднялась на новый уровень», — именно так актриса прокомментировала свой снимок, на котором позирует в мокрой майке с надписью «клуб без бюстгальтера». Браво! Признаемся, немного завидуем такой смелости и до сих пор теряемся в догадках, в чем же секрет молодости, стройности и подтянутости этой прекрасной женщины, разменявшей, на минуточку, шестой десяток.

Актриса продемонстрировала идеальную фигуру

А секрета-то никакого и нет! Холли много времени уделяет спорту и публикует мотивационные посты в соцсетях о том, что отсутствие фитнес-абонемента и личного тренера — совсем не проблема. По ее мнению, заниматься спортом можно где угодно и когда угодно.

1 2 3 4 5 Снимок привел подписчиков в восторг и неудивительно, ведь фигура у 53-летней актрисы просто сногшибательная

В комментариях к откровенному фото подписчики бурно поддержали актрису, назвав ее «горячей мамочкой» и сопроводив свои сообщения эмодзи в виде огня. Да, с каждым годом Холли Берри становится все горячее. Так держать! И с днем рождения!