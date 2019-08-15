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Нино Нинидзе и Максим Виторган познакомили детей

После романтических каникул на Миконосе Максим Виторган и Нино Нинидзе махнули на Кипр, где к ним присоединились их дети от предыдущих браков. Фотодоказательства ищите в нашем материале.
Максим Виторган с детьми
Максим Виторган с детьми

За летними каникулами Максима Виторгана в этом году следит вся страна. Причина тому — прекрасная Нино Нинидзе, которая сопровождает его на правах любимой девушки. Как оказалось, вместе с влюбленными прозрачные воды Средиземного моря на белоснежной яхте рассекают и их дети от прошлых браков. 

Нино Нинидзе с сыном
Нино Нинидзе с сыном

15 августа и Виторган, и Нинидзе опубликовали на своих страницах в Инстаграме кадры с детьми: Максим позирует с 23-летней Полиной, 18-летним Данилом и 2-летним Платоном, а Нино — с 4-летним сыном Сандриком.

  • Максим Виторган
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    Максим Виторган продолжает украдкой показывать в своем Инстаграме Нино Нинидзе
    Смотреть галерею

Актеры хоть и не скрывают больше свой роман, пока что не готовы предстать перед публикой большой и шумной семьей, поэтому и снимки предпочитают выкладывать по отдельности. Ну что же, их право. Главное, что все счастливы!

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15 августа 2019
Текст Алена Петровская
Фото @mvitorgan, @ninosha13/Instagram
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Максим Виторган

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • С 18 летним Данилом? Может, с Даниилом? Нет такого имени - Данил. Есть Даниил ( еврейский вариант) и есть Данила ( русифицированный вариант). В их случае, наверняка парня зовут Даниил.

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Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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