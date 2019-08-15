Нино Нинидзе и Максим Виторган познакомили детей

После романтических каникул на Миконосе Максим Виторган и Нино Нинидзе махнули на Кипр, где к ним присоединились их дети от предыдущих браков. Фотодоказательства ищите в нашем материале.

Максим Виторган с детьми

За летними каникулами Максима Виторгана в этом году следит вся страна. Причина тому — прекрасная Нино Нинидзе, которая сопровождает его на правах любимой девушки. Как оказалось, вместе с влюбленными прозрачные воды Средиземного моря на белоснежной яхте рассекают и их дети от прошлых браков.

Нино Нинидзе с сыном

15 августа и Виторган, и Нинидзе опубликовали на своих страницах в Инстаграме кадры с детьми: Максим позирует с 23-летней Полиной, 18-летним Данилом и 2-летним Платоном, а Нино — с 4-летним сыном Сандриком.

1 2 3 ... 9 Максим Виторган продолжает украдкой показывать в своем Инстаграме Нино Нинидзе

Актеры хоть и не скрывают больше свой роман, пока что не готовы предстать перед публикой большой и шумной семьей, поэтому и снимки предпочитают выкладывать по отдельности. Ну что же, их право. Главное, что все счастливы!