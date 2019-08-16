Елизавета II может нарушить традицию ради молодой возлюбленной Бориса Джонсона, хотя не сделала этого в случае с Меган Маркл

Каждый год Елизавета II и члены ее семьи проводят лето на своего рода «королевской даче» — в шотландском замке Балморал. Согласно традиции, в это время года королева всегда приглашает посетить резиденцию действующего премьер-министра, коим с недавних пор является Борис Джонсон. Интересно, что существует и другое правило: в Балморале Елизавета II готова видеть только женатые пары. Именно поэтому некоторое время назад возможности навестить особу лишились тогда еще только обрученные принц Гарри и Меган Маркл.
Впрочем, утверждает издание Express, королева может нарушить традиции и пригласить вместе с Борисом Джонсоном его возлюбленную Кэрри Саймондс. Напомним, она на 24 года моложе политика и не состоит с ним в официальном браке. Более того, премьер-министр по документам все еще женат.
Получается, перед Елизаветой II стоит нелегкий выбор, и мы, как и замершая в ожидании Великобритания, понятия не имеем, как она поступит: пойдет навстречу премьер-министру или будет верна протоколу и заставит Бориса Джонсона оставить свою пассию дома.
Интересно, что в Великобритании уже делают на этот счет ставки. Представители сайта Bemybet.com сообщили журналистам: большая часть проголосовавших допускает, что Елизавета II вполне способна изменить принципам.