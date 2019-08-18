«Я его никогда не скрывала»: Юлия Пересильд высказалась о романе с Алексеем Учителем

У каждой звезды есть свой список тем, которые они не комментируют. Долгое время Юлия Пересильд избегала вопросов о личной жизни.

Юлия Пересильд

Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Анну и 7-летнюю Марию. Отцом девочек является режиссер Алексей Учитель, отношения с которым актриса долгое время не комментировала.

Алексей Учитель и Юлия Пересильд с дочерьми

Общественность была уверена: Юлия не говорит о своей личной жизни, потому что Алексей все еще женат на Кире Саксаганской. Однако на днях актриса призналась, никогда не скрывала свой роман, а близкие люди всегда были в курсе происходящего. Об этом Пересильд сообщила в программе Ирины Шихман «А поговорить?».

Юлия стала новой героиней программы «А поговорить?»

«Я просто не говорила на эти темы. Люди в узком кругу всегда это знали. Другой вопрос, что про это часто стали спрашивать, и мне в какой-то момент надоело повторять: ''Я об этом не разговариваю''» — поведала знаменитость.

«Дети растут, это важный момент. Он прекрасный отец, и они же все время вместе куда-то выходят. И тогда этот момент становится странным, почему я про это не говорю. Как будто это действительно какая-то тайна, а это не так. Это не секрет звезд, это просто моя личная жизнь», — продолжила Пересильд.

Также Юлия добавила, что у нее не было цели увести Алексея из семьи, а первого ребенка она рожала исключительно для себя. По ее словам, мужчина нужен ей только для любви.