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«Я его никогда не скрывала»: Юлия Пересильд высказалась о романе с Алексеем Учителем

У каждой звезды есть свой список тем, которые они не комментируют. Долгое время Юлия Пересильд избегала вопросов о личной жизни. 
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд

Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Анну и 7-летнюю Марию. Отцом девочек является режиссер Алексей Учитель, отношения с которым актриса долгое время не комментировала. 

Алексей Учитель, Юлия Пересильд
Алексей Учитель и Юлия Пересильд с дочерьми

Общественность была уверена: Юлия не говорит о своей личной жизни, потому что Алексей все еще женат на Кире Саксаганской. Однако на днях актриса призналась, никогда не скрывала свой роман, а близкие люди всегда были в курсе происходящего. Об этом Пересильд сообщила в программе Ирины Шихман «А поговорить?». 

Юлия Пересильд
Юлия стала новой героиней программы «А поговорить?»
«Я просто не говорила на эти темы. Люди в узком кругу всегда это знали. Другой вопрос, что про это часто стали спрашивать, и мне в какой-то момент надоело повторять: ''Я об этом не разговариваю''» — поведала знаменитость.

«Дети растут, это важный момент. Он прекрасный отец, и они же все время вместе куда-то выходят. И тогда этот момент становится странным, почему я про это не говорю. Как будто это действительно какая-то тайна, а это не так. Это не секрет звезд, это просто моя личная жизнь», — продолжила Пересильд. 

Также Юлия добавила, что у нее не было цели увести Алексея из семьи, а первого ребенка она рожала исключительно для себя. По ее словам, мужчина нужен ей только для любви.

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18 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @juliaperesild/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Юлия Пересильд, Алексей Учитель

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4 комментария Добавить комментарий
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  • «Мужчина нужен для любви... и для удачной карьеры»- подумала про себя Юлька)))

  • «Мужчина нужен для любви... и для удачной карьеры»- подумала про себя Юлька)))

  • молодая женщина не должна жить одна.какая любовь?

  • Конечно он нужен был ей для любви! Ведь 24летняя девушка мечтает родить от 57летнего мужчины. Как вообще 20летняя девушка может не влюбиться в 50летнего мужчину, не понимаю. Он же такой секси

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