Божена Рынска сняла гипс после перелома руки и отправилась загорать в бикини

Примерно месяц назад с Боженой Рынской случилось несчастье: журналистка упала с лестницы и сломала руку. Впрочем, на днях знаменитость как ни в чем не бывало позировала на пляже без гипса.

Божена Рынска

Никто не застрахован от несчастных случаев — звезды в том числе. Месяц назад Божена Рынска поведала печальную историю: журналистка отправилась в загородный дом, чтобы провести фотосессию с собакой. Однако вместо красивых снимков Божена получила травму руки.



«Вот чем закончилась моя поездка в усадьбу на съемку. Двойной перелом, оскольчатый. Правая рука не работает. Люсик плюс скользкая лестница», — сообщила тогда Рынска в своем Инстаграме, добавив, что из-за особенности травмы, возможно, потребуется операция.

Через месяц лечения перелома руки Божена чувствует себя намного лучше

Однако на днях наша героиня уже вовсю позировала с любимым псом, но уже не в своем доме, а на пляже, красуясь в бикини с цветочным принтом. «Последние дни лета — это классические концерты вечером, а днем — пляж с Люсиком на стыке реки и моря», — подписала Божена новые кадры в микроблоге. Чтобы избежать лишних вопросов, 44-летняя Рынска сообщила, что гипс ей сняли сразу после операции.



1 2 3 ... 10 После смерти мужа Игоря Малашенко Божену Рынску будто преследуют трагедии

Подписчики журналистки выразили радость, что она так быстро поправилась, и пожелали ей приятного отдыха.

