Выяснилось, что мертвую Мэрилин Монро незаконно снимали в морге

18 августа на американском телевидении вышел очередной документальный фильм о Мэрилин Монро. Несмотря на то, что с момента смерти знаменитости прошло более полувека, и, казалось бы, всем известны любые подробности касаемо биографии женщины, создателям ленты удалось удивить общественность.
Мужчина был огромным фанатом кинозвезды. Когда он узнал о ее смерти, то сразу же задался целью сделать ее последнюю фотосессию, разработав целый план по совершению задуманного.
Винеру удалось подкупить охранников морга парой бутылок крепкого алкоголя. Он попросил их позволить ему ненадолго попасть внутрь помещения.
Оказавшись рядом с телом звезды, он начал снимать его со всевозможных ракурсов. Часть полученных фото он затем передал американским таблоидам, которые даже напечатали парочку из них — конечно, те, которые можно было публиковать в популярных изданиях. Сейчас же по Сети «гуляет» один из ранее неизвестных кадров, на котором видно лицо покойной.
По словам сына Ли Винера, две из пяти пленок полностью состояли из откровенных снимков актрисы с сексуальным подтекстом. Эти фотографии мужчина всю свою жизнь берег от чужих глаз в специально отведенном сейфе, местонахождение которого после его смерти так и не удалось раскрыть.