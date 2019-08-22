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Выяснилось, что мертвую Мэрилин Монро незаконно снимали в морге

Телеканал Fox News выпустил документальный фильм о Мэрилин Монро. В нем изложены новые факты касаемо жизни и смерти голливудской дивы — в том числе и весьма шокирующие. 
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро

18 августа на американском телевидении вышел очередной документальный фильм о Мэрилин Монро. Несмотря на то, что с момента смерти знаменитости прошло более полувека, и, казалось бы, всем известны любые подробности касаемо биографии женщины, создателям ленты удалось удивить общественность. 

В своем фильме они рассказали о фотографе Ли Винере, который запечатлел Мэрилин, когда ее тело уже находилось в морге.

Мужчина был огромным фанатом кинозвезды. Когда он узнал о ее смерти, то сразу же задался целью сделать ее последнюю фотосессию, разработав целый план по совершению задуманного. 

Кадр, сделанный после смерти Мэрилин Монро
Кадр, сделанный после смерти Мэрилин Монро

Винеру удалось подкупить охранников морга парой бутылок крепкого алкоголя. Он попросил их позволить ему ненадолго попасть внутрь помещения. 

К визиту в морг фотограф подготовился основательно, взяв с собой пять пленочных фотокассет. Все они были использованы им...

Оказавшись рядом с телом звезды, он начал снимать его со всевозможных ракурсов. Часть полученных фото он затем передал американским таблоидам, которые даже напечатали парочку из них — конечно, те, которые можно было публиковать в популярных изданиях. Сейчас же по Сети «гуляет» один из ранее неизвестных кадров, на котором видно лицо покойной. 

  • Мэрилин Монро
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    Стало известно о фотографе Ли Винере, который провел последнюю фотосессию Мэрилин Монро
    Смотреть галерею

По словам сына Ли Винера, две из пяти пленок полностью состояли из откровенных снимков актрисы с сексуальным подтекстом. Эти фотографии мужчина всю свою жизнь берег от чужих глаз в специально отведенном сейфе, местонахождение которого после его смерти так и не удалось раскрыть. 

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22 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, East News
Теги

Мэрилин Монро

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Фото трупа можно было и не выкладывать на развлекательном сайти.

  • Анекдот от Мэрилин Монро ...Режиссёр: Обьясняю следующий эпизод ... В ваш дом вламывается грабитель, долго вас насилует, забирает всё ценное и скрывается ... А Вы должны естественно кричать и сопротивляться - это понятно?Молодая актриса: Понятно ... А грабитель - симпатичный?Р: Вполне ...МА: Ну и зачем тогда кричать и сопротивляться? ...

  • фотограф-некрофил, мерзенько

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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