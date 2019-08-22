Выяснилось, что мертвую Мэрилин Монро незаконно снимали в морге

Телеканал Fox News выпустил документальный фильм о Мэрилин Монро. В нем изложены новые факты касаемо жизни и смерти голливудской дивы — в том числе и весьма шокирующие.

Мэрилин Монро

18 августа на американском телевидении вышел очередной документальный фильм о Мэрилин Монро. Несмотря на то, что с момента смерти знаменитости прошло более полувека, и, казалось бы, всем известны любые подробности касаемо биографии женщины, создателям ленты удалось удивить общественность.

В своем фильме они рассказали о фотографе Ли Винере, который запечатлел Мэрилин, когда ее тело уже находилось в морге.

Мужчина был огромным фанатом кинозвезды. Когда он узнал о ее смерти, то сразу же задался целью сделать ее последнюю фотосессию, разработав целый план по совершению задуманного.

Кадр, сделанный после смерти Мэрилин Монро

Винеру удалось подкупить охранников морга парой бутылок крепкого алкоголя. Он попросил их позволить ему ненадолго попасть внутрь помещения.

К визиту в морг фотограф подготовился основательно, взяв с собой пять пленочных фотокассет. Все они были использованы им...

Оказавшись рядом с телом звезды, он начал снимать его со всевозможных ракурсов. Часть полученных фото он затем передал американским таблоидам, которые даже напечатали парочку из них — конечно, те, которые можно было публиковать в популярных изданиях. Сейчас же по Сети «гуляет» один из ранее неизвестных кадров, на котором видно лицо покойной.

1 2 3 ... 12 Стало известно о фотографе Ли Винере, который провел последнюю фотосессию Мэрилин Монро

По словам сына Ли Винера, две из пяти пленок полностью состояли из откровенных снимков актрисы с сексуальным подтекстом. Эти фотографии мужчина всю свою жизнь берег от чужих глаз в специально отведенном сейфе, местонахождение которого после его смерти так и не удалось раскрыть.