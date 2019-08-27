После слухов о болезни Анастасии Заворотнюк ее дочь вернулась в Россию и запустила свой модный бренд

Вот уже вторую неделю в Сети ходят слухи о страшном недуге Анастасии Заворотнюк. Особенно поклонников актрисы насторожило, что недавно в Россию переехала ее дочь Анна, которая с подростковых лет жила в Америке.

Анастасия Заворотнюк

Не так давно отечественные СМИ сообщили, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк может страдать от онкологии. Именно с этим журналисты связали отсутствие знаменитости на светских мероприятиях и частые отмены спектаклей с ее участием.

Представители актрисы по-разному комментировали новость о ее здоровье, то опровергая слухи о раке мозга, то вовсе отказываясь об этом говорить

Пока остается лишь ждать официального заявления самой Заворотнюк, с которым она пообещала выступить в сентябре.

Анна Стрюкова

Однако любопытные поклонники не перестают обсуждать эту тему и находят все новые опровержения и доказательства насчет болезненного состояния артистки.

Так, многим показалось странным, что пару месяцев назад в Россию вернулась 22-летняя дочь звезды Анна Стрюкова.

С подростковых лет наследница актрисы жила в Штатах, училась в престижном институте бизнеса и успешно делала первые шаги в карьере. Теперь же Стрюкова живет в Москве, где развивает свой собственный бренд женской одежды D8 Moscow.

1 2 3 ... 10 В Сети ходят слухи об онкологии у Анастасии Заворотнюк

Судя по всему, дела у Анны идут вполне успешно — она уже открыла пять точек продажи своих моделей в самых фешенебельных районах столицы. Будем надеяться, что девушка вернулась в Россию просто из-за желания развивать бизнес в родной стране!