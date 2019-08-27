После слухов о болезни Анастасии Заворотнюк ее дочь вернулась в Россию и запустила свой модный бренд

Не так давно отечественные СМИ сообщили, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк может страдать от онкологии. Именно с этим журналисты связали отсутствие знаменитости на светских мероприятиях и частые отмены спектаклей с ее участием.
Пока остается лишь ждать официального заявления самой Заворотнюк, с которым она пообещала выступить в сентябре.
Однако любопытные поклонники не перестают обсуждать эту тему и находят все новые опровержения и доказательства насчет болезненного состояния артистки.
С подростковых лет наследница актрисы жила в Штатах, училась в престижном институте бизнеса и успешно делала первые шаги в карьере. Теперь же Стрюкова живет в Москве, где развивает свой собственный бренд женской одежды D8 Moscow.
Судя по всему, дела у Анны идут вполне успешно — она уже открыла пять точек продажи своих моделей в самых фешенебельных районах столицы. Будем надеяться, что девушка вернулась в Россию просто из-за желания развивать бизнес в родной стране!