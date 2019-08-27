Почему на самом деле Кембриджские предпочли больше не иметь общих дел с Сассекскими

С недавних пор принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничать в области благотворительности с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. О причинах подобного решения ходит немало самых разных слухов, ведь поклонники ждали грандиозных свершений от «великолепной четверки».

Принцы Уильям и Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Уильям и Кейт предложили новоиспеченным супругам вместе заниматься благотворительностью. Тогда они сосредоточили всю свою деятельность в рамках «Королевского фонда герцогов Кембриджских и герцогов Сассекских».

В июне, вскоре после рождения малыша Арчи, Гарри и Меган решили отделиться от родственников и создать собственную благотворительную организацию.

Кейт и Уильям снова назвали фонд в свою честь и дали указания сотрудникам убрать любые упоминания о Сассекских в документах своего предприятия и публично заявить об изменениях структуры фонда.

Фанатов британской королевской семьи не могло не обеспокоить окончание совместной деятельности знаменитых пар. Все мечтали, что Кембриджские и Сассекские будут менять мир к лучшему вместе, а затем передадут бразды правления фондом своим детям.

В Сети вмиг стали обсуждаться причины разделения работы супружеских пар. Неужели они прекратили сотрудничество из-за напряжения в отношениях Кейт и Меган или извечного конфликта знаменитых братьев?

Впрочем, инсайдеры уверяют — нам не стоит беспокоиться насчет создания раздельных герцогских фондов. «Данный вопрос, в основном, касается подготовки обеих пар к их будущим ролям. Как всем очевидно, их ожидают разные пути», — сообщил порталу Mail Online придворный источник.

1 2 3 ... 10 С недавних пор принц Уильям и Кейт Миддлтон прекратили сотрудничество с принцем Гарри и Меган Маркл

Напомним, в будущем принц Уильям займет британский трон, а Кейт станет королевой-консорт. Принц Гарри и Меган Маркл же всеми силами пытаются дистанцироваться от двора и быть более свободными, независимыми и заниматься нестандартной деятельностью вроде участия в издании глянца или длительных благотворительных поездок в Африку.