Почему на самом деле Кембриджские предпочли больше не иметь общих дел с Сассекскими

После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Уильям и Кейт предложили новоиспеченным супругам вместе заниматься благотворительностью. Тогда они сосредоточили всю свою деятельность в рамках «Королевского фонда герцогов Кембриджских и герцогов Сассекских».
Кейт и Уильям снова назвали фонд в свою честь и дали указания сотрудникам убрать любые упоминания о Сассекских в документах своего предприятия и публично заявить об изменениях структуры фонда.
Фанатов британской королевской семьи не могло не обеспокоить окончание совместной деятельности знаменитых пар. Все мечтали, что Кембриджские и Сассекские будут менять мир к лучшему вместе, а затем передадут бразды правления фондом своим детям.
Впрочем, инсайдеры уверяют — нам не стоит беспокоиться насчет создания раздельных герцогских фондов. «Данный вопрос, в основном, касается подготовки обеих пар к их будущим ролям. Как всем очевидно, их ожидают разные пути», — сообщил порталу Mail Online придворный источник.
Напомним, в будущем принц Уильям займет британский трон, а Кейт станет королевой-консорт. Принц Гарри и Меган Маркл же всеми силами пытаются дистанцироваться от двора и быть более свободными, независимыми и заниматься нестандартной деятельностью вроде участия в издании глянца или длительных благотворительных поездок в Африку.