Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Проект L’One закрыт»: Леван Горозия о «творческом самоубийстве» и дальнейшей борьбе с Тимати

Рэпер Леван Горозия сообщил, что проект L'One закрыт, но певец не сдается и подает второй иск против Black Star, чтобы сохранить творческий псевдоним и закрепленные за ним треки.
Леван Горозия
Леван Горозия

Конфликт 33-летнего рэпера с Black Star продолжается уже около полугода: изначально Леван Горозия хотел разойтись мирно, подписав контракт, который бы устраивал обе стороны. Уже в июле этого года артисту пришлось подать в суд на лейбл, потому что соглашения не удавалось достигнуть в течение нескольких месяцев. Тимати тогда заявил, что собирался пойти на уступки, но после иска от L'One разговора об этом быть не может.

Леван рискует потерять творческий псевдоним и права на все песни, выпущенные за время сотрудничества с Black Star (а это 4 альбома!), если не выиграет суд. Рэпер отмечает, что не намерен сдаваться: «Было бы странно, если написав столько мотивационных песен, я бы поджал хвост и спрятался. Совершил ''творческое самоубийство'' и ждал, живя прошлым. Это не про меня». 

Леван Горозия с супругой Анной
Леван Горозия с супругой Анной

2019 год уже можно назвать годом краха отечественных рэп-корпораций: Егор Крид ушел из Black Star, Oxxxymiron покинул Booking Machine, а Скриптонит решил не продлевать свой контракт с Gazgolder. По всей видимости, артистам надоели навязанные фиты, участие в партнерских концертах и тот факт, что лейблы забирают большую часть денег за выступления. 

На днях Кристина Си сообщила, что возобновляет свою творческую и концертную деятельность. Певица поблагодарила Black Star за старт своей карьеры и признала, что сама была «не подарком». Подробности сделки неизвестны, но псевдоним Кристина Си сумела сохранить за собой.

Перейти к обсуждению


28 августа 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @egorkreed, @l_one_mars, @norimyxxxo, @scrip_live/Instagram, vk.com

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.