Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

В Сети обсуждают новое «беременное» фото Николь Кидман

Ходят слухи, что этим летом Николь Кидман снова забеременела. Пока актриса и ее муж не комментируют подобные заявления, но с удовольствием делятся с фолловерами весьма интригующими фотографиями. 
Кит Урбан и Николь Кидман
Кит Урбан и Николь Кидман

В июле западные СМИ сообщили, что 52-летняя Николь Кидман ждет еще одного ребенка. Если верить инсайдерам, актрисе удалось забеременеть с помощью процедуры ЭКО — причем сразу же, после первой попытки. 

«Забеременеть в таком возрасте без какого-либо медицинского вмешательства практически невозможно. Николь просто счастлива, что ей не пришлось месяцами проходить процедуры ЭКО. Это настоящее чудо», — говорил аноним. 

Конечно же, ни Кидман, ни ее супруг никак не прокомментировали подобные заявления — новости о том, что они ждут третьего ребенка, появляются чуть ли не каждый год. 

Николь Кидман
 

Вполне возможно, что новая «порция» слухов о пополнении в знаменитом семействе вскоре бы сошла на «нет». 

Однако на днях актриса выложила в свой микроблог фото, на котором можно разглядеть явные изменения ее фигуры. 

И хотя на снимке Николь стоит вдали от камеры, вполне четко видно, что она придерживает округлившийся живот руками, как это обычно делают беременные женщины. 

  • Николь Кидман
    1 2 3 ...8
    Пользователи Сети подозревают, что Николь Кидман ждет третьего ребенка
    Смотреть галерею

Поклонники засыпали Кидман вопросами о ее интересном положении — но все они остались без ответов. Вполне возможно, что на самом деле знаменитость и не беременна, а на фото она просто позирует в платье свободного кроя. В любом случае, истинное положение вещей мы узнаем лишь через время.

А как вам кажется, беременна ли Николь Кидман?

Перейти к обсуждению 1


28 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @nicolekidman, @keithurban/Instagram
Теги

Николь Кидман, Кит Урбан

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Как они там рожают в 50-60? В любом случае - уважение ей, что не прибегла к суррогатной матери, а решила родить сама!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.