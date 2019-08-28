В Сети обсуждают новое «беременное» фото Николь Кидман

Ходят слухи, что этим летом Николь Кидман снова забеременела. Пока актриса и ее муж не комментируют подобные заявления, но с удовольствием делятся с фолловерами весьма интригующими фотографиями.

Кит Урбан и Николь Кидман

В июле западные СМИ сообщили, что 52-летняя Николь Кидман ждет еще одного ребенка. Если верить инсайдерам, актрисе удалось забеременеть с помощью процедуры ЭКО — причем сразу же, после первой попытки.

«Забеременеть в таком возрасте без какого-либо медицинского вмешательства практически невозможно. Николь просто счастлива, что ей не пришлось месяцами проходить процедуры ЭКО. Это настоящее чудо», — говорил аноним.

Конечно же, ни Кидман, ни ее супруг никак не прокомментировали подобные заявления — новости о том, что они ждут третьего ребенка, появляются чуть ли не каждый год.

Вполне возможно, что новая «порция» слухов о пополнении в знаменитом семействе вскоре бы сошла на «нет».

Однако на днях актриса выложила в свой микроблог фото, на котором можно разглядеть явные изменения ее фигуры.

И хотя на снимке Николь стоит вдали от камеры, вполне четко видно, что она придерживает округлившийся живот руками, как это обычно делают беременные женщины.

1 2 3 ... 8 Пользователи Сети подозревают, что Николь Кидман ждет третьего ребенка

Поклонники засыпали Кидман вопросами о ее интересном положении — но все они остались без ответов. Вполне возможно, что на самом деле знаменитость и не беременна, а на фото она просто позирует в платье свободного кроя. В любом случае, истинное положение вещей мы узнаем лишь через время.



А как вам кажется, беременна ли Николь Кидман?