«Он одаривает ее на мои деньги»: Анастасия Волочкова нелестно высказалась о бывшем муже и его новой возлюбленной

На днях стало известно, что экс-супруг Анастасии Волочковой Игорь Вдовин встретил новую любовь. Пока нынешняя избранница бизнесмена восхищается его щедростью, балерина так же решила прокомментировать роман мужчины.

Елена Николаева и Игорь Вдовин

Недавно СМИ сообщили, что бывший супруг Анастасии Волочковой Игорь Вдовин состоит в отношениях с телеведущей Еленой Николаевой. Вскоре молодая женщина сама вышла на связь с прессой, чтобы прокомментировать отношения с мужчиной.

Елена похвасталась, что бизнесмен ее постоянно балует дорогостоящими подарками.

Подобное заявление не могла не прокомментировать Волочкова, которая не раз жаловалась, что бывший избранник не отдает ей многомиллионный долг.

Анастасия Волочкова

Балерина возмутилась признаниям телеведущей — но в то же время пожалела ее. «Вдовин — мыльный пузырь, альфонс. Я была так наивна, что отдала ему все деньги. У других жен и любовниц он тоже пытался занять денег, но те не повелись на его аферу», — поведала Анастасия в интервью порталу «Комсомольская правда».



Знаменитость считает, что бывший супруг по-прежнему живет на ее средства.

«Я Игоря знаю 14 лет. Он до сих пор имеет наглость содержать своих любовниц и дарить им подарки, пользуясь моими деньгами», — негодует Волочкова.

1 2 3 ... 10 Анастасия Волочкова высказалась о новом романе Игоря Вдовина

Напомним, Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин поженились в 2007-м, спустя два года после рождения дочери Ариадны. Всего через несколько месяцев после свадьбы в отношениях супругов появились проблемы, которые привели к их скорому расставанию.