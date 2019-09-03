Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Он одаривает ее на мои деньги»: Анастасия Волочкова нелестно высказалась о бывшем муже и его новой возлюбленной

На днях стало известно, что экс-супруг Анастасии Волочковой Игорь Вдовин встретил новую любовь. Пока нынешняя избранница бизнесмена восхищается его щедростью, балерина так же решила прокомментировать роман мужчины. 
Игорь Вдовин
Елена Николаева и Игорь Вдовин

Недавно СМИ сообщили, что бывший супруг Анастасии Волочковой Игорь Вдовин состоит в отношениях с телеведущей Еленой Николаевой. Вскоре молодая женщина сама вышла на связь с прессой, чтобы прокомментировать отношения с мужчиной. 

Елена похвасталась, что бизнесмен ее постоянно балует дорогостоящими подарками. 

Подобное заявление не могла не прокомментировать Волочкова, которая не раз жаловалась, что бывший избранник не отдает ей многомиллионный долг

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Балерина возмутилась признаниям телеведущей — но в то же время пожалела ее. «Вдовин — мыльный пузырь, альфонс. Я была так наивна, что отдала ему все деньги. У других жен и любовниц он тоже пытался занять денег, но те не повелись на его аферу», — поведала Анастасия в интервью порталу «Комсомольская правда».

Знаменитость считает, что бывший супруг по-прежнему живет на ее средства. 

«Я Игоря знаю 14 лет. Он до сих пор имеет наглость содержать своих любовниц и дарить им подарки, пользуясь моими деньгами», — негодует Волочкова. 

Напомним, Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин поженились в 2007-м, спустя два года после рождения дочери Ариадны. Всего через несколько месяцев после свадьбы в отношениях супругов появились проблемы, которые привели к их скорому расставанию. 

Перейти к обсуждению 1


03 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @elenanika, @volochkova_art/Instagram, Persona Stars, Legion-Media.ru, Гавриил Григоров/ТАСС
Теги

Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин, Ариадна Волочкова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • А что же сама Волочкова всем впаривала про миллионера-бизнесмена? Пока живут на свете тщеславные д... урочки такие бизнесмены будут процветать на их деньги.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.