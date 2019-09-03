«Он одаривает ее на мои деньги»: Анастасия Волочкова нелестно высказалась о бывшем муже и его новой возлюбленной

Недавно СМИ сообщили, что бывший супруг Анастасии Волочковой Игорь Вдовин состоит в отношениях с телеведущей Еленой Николаевой. Вскоре молодая женщина сама вышла на связь с прессой, чтобы прокомментировать отношения с мужчиной.
Подобное заявление не могла не прокомментировать Волочкова, которая не раз жаловалась, что бывший избранник не отдает ей многомиллионный долг.
Балерина возмутилась признаниям телеведущей — но в то же время пожалела ее. «Вдовин — мыльный пузырь, альфонс. Я была так наивна, что отдала ему все деньги. У других жен и любовниц он тоже пытался занять денег, но те не повелись на его аферу», — поведала Анастасия в интервью порталу «Комсомольская правда».
«Я Игоря знаю 14 лет. Он до сих пор имеет наглость содержать своих любовниц и дарить им подарки, пользуясь моими деньгами», — негодует Волочкова.
Напомним, Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин поженились в 2007-м, спустя два года после рождения дочери Ариадны. Всего через несколько месяцев после свадьбы в отношениях супругов появились проблемы, которые привели к их скорому расставанию.