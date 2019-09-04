7-летняя дочь Виктории Бони оказалась не готова к лондонской школе

Недавно Виктория Боня и ее дочь переехали из Монте-Карло в Лондон. Вместе с местом жительства у девочки поменялась и школа. Рассказываем, как 7-летняя Анджелина отправилась в первый раз в новый класс.

Виктория Боня и Анджелина Смерфит

Совсем недавно Виктория Боня поменяла место жительство. Инстаграм-знаменитость некоторое время не рассказывала фолловерам, куда же она переехала из Монако, где проживала последние несколько лет. Звезда сильно переживала из-за того, примут ли ее 7-летнюю дочь Анджелину в местную школу. Однако на днях Боня раскрыла все карты: теперь ее дом находится в Лондоне.



На днях 39-летняя Виктория проводила девочку на занятия. «Я не готова к школе, у меня нет тетрадок, нет ничего», — начала капризничать Анджелина. Однако звездная мама поспешила сразу же утешить ребенка, а фолловерам пояснила, что в Лондоне первая линейка проходит чуть позже, чем в России, и они направлялись на ознакомительную встречу, где принадлежности пока что будут не нужны.

1 2 3 ... 10 Недавно Виктория Боня вместе с дочкой сменили место жительства

Также Боня поведала, что любимый розовый рюкзак Анджелины было решено заменить на тот, который лучше подойдет под лондонскую погоду.