7-летняя дочь Виктории Бони оказалась не готова к лондонской школе

Совсем недавно Виктория Боня поменяла место жительство. Инстаграм-знаменитость некоторое время не рассказывала фолловерам, куда же она переехала из Монако, где проживала последние несколько лет. Звезда сильно переживала из-за того, примут ли ее 7-летнюю дочь Анджелину в местную школу. Однако на днях Боня раскрыла все карты: теперь ее дом находится в Лондоне.
На днях 39-летняя Виктория проводила девочку на занятия. «Я не готова к школе, у меня нет тетрадок, нет ничего», — начала капризничать Анджелина. Однако звездная мама поспешила сразу же утешить ребенка, а фолловерам пояснила, что в Лондоне первая линейка проходит чуть позже, чем в России, и они направлялись на ознакомительную встречу, где принадлежности пока что будут не нужны.
Также Боня поведала, что любимый розовый рюкзак Анджелины было решено заменить на тот, который лучше подойдет под лондонскую погоду.