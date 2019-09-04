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7-летняя дочь Виктории Бони оказалась не готова к лондонской школе

Недавно Виктория Боня и ее дочь переехали из Монте-Карло в Лондон. Вместе с местом жительства у девочки поменялась и школа. Рассказываем, как 7-летняя Анджелина отправилась в первый раз в новый класс.
Виктория Боня, Анджелина Смерфит
Виктория Боня и Анджелина Смерфит 

Совсем недавно Виктория Боня поменяла место жительство. Инстаграм-знаменитость некоторое время не рассказывала фолловерам, куда же она переехала из Монако, где проживала последние несколько лет. Звезда сильно переживала из-за того, примут ли ее 7-летнюю дочь Анджелину в местную школу. Однако на днях Боня раскрыла все карты: теперь ее дом находится в Лондоне.

На днях 39-летняя Виктория проводила девочку на занятия. «Я не готова к школе, у меня нет тетрадок, нет ничего», — начала капризничать Анджелина. Однако звездная мама поспешила сразу же утешить ребенка, а фолловерам пояснила, что в Лондоне первая линейка проходит чуть позже, чем в России, и они направлялись на ознакомительную встречу, где принадлежности пока что будут не нужны.

Также Боня поведала, что любимый розовый рюкзак Анджелины было решено заменить на тот, который лучше подойдет под лондонскую погоду.

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04 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @angelsmurfit, @victoriabonya/Instagram
Теги

Виктория Боня

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Девочка у Бони хорошенькая. Надолго ли они только переехали...

  • А что в Россию не едут? Дорого?

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