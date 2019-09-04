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«Нина, ты краситься будешь?»: Иван Ургант поздравил бабушку-актрису с 90-летием

Иван Ургант редко делится фотографиями своей семьи в Инстаграме. Однако событие 4 сентября 2019 года он не смог оставить без внимания.
Нина Ургант, Иван Ургант, Андрей Ургант
Иван Ургант с отцом и бабушкой 

Семейные фото в Инстаграме Ивана Урганта — явление достаточно редкое. В основном, подобные снимки появляются лишь в дни рождения родственников шоумена. 

4 сентября Нине Ургант исполнилось 90 лет
4 сентября Нине Ургант исполнилось 90 лет

В среду в микроблоге телеведущего появился снимок его знаменитой бабушки, Нины Ургант. Как всегда с улыбкой на лице актриса позировала, сидя в кресле с тарелкой винограда в руках. 

«Я, главное, говорю: ''Нина, ты краситься будешь? Все-таки день рождения''. А она: ''Ванечка, иди в *опу!''» — написал Ургант-младший. По традиции фото именинницы Иван сопроводил подписью: «I❤️90!».

Фолловеры не только оценили шутку телеведущего, но и поздравили знаменитое семейство с праздником. Среди подписчиков оказались и звездные друзья Ивана. Свои пожелания в комментариях оставили Татьяна Навка, Елизавета Боярская, певица Зара, рэпер L'One, Семен Слепаков и другие.

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04 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @urgantcom/Instagram, Persona Stars, Legion-Media.ru
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Иван Ургант, Нина Ургант

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