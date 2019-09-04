«Нина, ты краситься будешь?»: Иван Ургант поздравил бабушку-актрису с 90-летием

Семейные фото в Инстаграме Ивана Урганта — явление достаточно редкое. В основном, подобные снимки появляются лишь в дни рождения родственников шоумена.
В среду в микроблоге телеведущего появился снимок его знаменитой бабушки, Нины Ургант. Как всегда с улыбкой на лице актриса позировала, сидя в кресле с тарелкой винограда в руках.
Фолловеры не только оценили шутку телеведущего, но и поздравили знаменитое семейство с праздником. Среди подписчиков оказались и звездные друзья Ивана. Свои пожелания в комментариях оставили Татьяна Навка, Елизавета Боярская, певица Зара, рэпер L'One, Семен Слепаков и другие.