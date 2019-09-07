Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери

Несколько дней назад стало известно, что у 44-летней Божены Рынской будет ребенок от покойного супруга. 7 сентября появилась информация, что писательница даже нашла опекуна для еще нерожденной дочери на случай, если с ней что-то случится.

У покойного Игоря Малашенко и Божены Рынски будет дочь

Смерть Игоря Малашенко стала шоком для общественности. Его супруга Божена Рынска долго пыталась прийти в себя. Светская львица заявляла, что мечтала родить мужу ребенка с помощью процедуры ЭКО, но ничего не вышло.



Однако после смерти Малашенко остался его биоматериал, и Рынска прибегла к услугам суррогатной матери. Попытка увенчалась успехом: у журналистки (и покойного политолога) в скором времени родится дочь, которой уже выбрано имя — Евгения.

Однако вдова медиаменеджера так боится за свои жизнь и здоровье, что уже нашла опекуна для нерожденной дочери.

«Квартиры мои завещаны ребенку. На случай, если не смогу справиться с черным отчаяньем и депрессия отправит на тот свет, я бы хотела, чтобы ее опекуном стала подруга, которой доверяю. У нее есть недвижимость и московская прописка. Еще жива моя мама, то есть у малыша будет бабушка!» — цитирует слова Рынски «Стархит».

Как бы там ни было, мы желаем Божене крепкого здоровья и сил справиться с потерей, ведь у ребенка обязательно должна быть мама. Кстати, многие интернет-пользователи обвиняют писательницу в меркантильности: мол, она решила завести ребенка только для того, чтобы иметь возможность претендовать на наследство Игоря Малашенко.