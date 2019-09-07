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Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери

Несколько дней назад стало известно, что у 44-летней Божены Рынской будет ребенок от покойного супруга. 7 сентября появилась информация, что писательница даже нашла опекуна для еще нерожденной дочери на случай, если с ней что-то случится.   
Игорь Малашенко и Божена Рынска
У покойного Игоря Малашенко и Божены Рынски будет дочь

Смерть Игоря Малашенко стала шоком для общественности. Его супруга Божена Рынска долго пыталась прийти в себя. Светская львица заявляла, что мечтала родить мужу ребенка с помощью процедуры ЭКО, но ничего не вышло.

Однако после смерти Малашенко остался его биоматериал, и Рынска прибегла к услугам суррогатной матери. Попытка увенчалась успехом: у журналистки (и покойного политолога) в скором времени родится дочь, которой уже выбрано имя — Евгения. 

Однако вдова медиаменеджера так боится за свои жизнь и здоровье, что уже нашла опекуна для нерожденной дочери.

«Квартиры мои завещаны ребенку. На случай, если не смогу справиться с черным отчаяньем и депрессия отправит на тот свет, я бы хотела, чтобы ее опекуном стала подруга, которой доверяю. У нее есть недвижимость и московская прописка. Еще жива моя мама, то есть у малыша будет бабушка!» — цитирует слова Рынски «Стархит».

Как бы там ни было, мы желаем Божене крепкого здоровья и сил справиться с потерей, ведь у ребенка обязательно должна быть мама. Кстати, многие интернет-пользователи обвиняют писательницу в меркантильности: мол, она решила завести ребенка только для того, чтобы иметь возможность претендовать на наследство Игоря Малашенко.

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07 сентября 2019
Текст Саша Белая
Фото @ererberg, @bozhenarynska/ Instagram
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Божена Рынска

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Материал материалом, но стою получить наследство положено только при условии, что родитель был жив на момент зачатия.

  • Разве можно завещать что-то нерождённому человеку?

  • Вот уж у кого крыша то поехала. Может ей не ребенка надо было зачинать, а сходить к доктору " мозгоправу"!

  • Она в этом ребёнке видит Игоря, его частичку. Но только Игоря, ребёнка как такового она не хочет. Тоска у неё просто чёрная, желаю продолжать жить и полюбить эту маленькую девочку.

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Гость 2019-08-21 13:36:00
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20 Комментариев





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