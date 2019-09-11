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Любовь Толкалина ответила Джону Уоррену, обвинившему ее в их расставании

Не так давно телеведущий Джон Уоррен дал откровенное интервью, в котором рассказал, почему расстался с Любовью Толкалиной. Актриса не смогла проигнорировать заявления мужчины и посвятила этой теме целый пост в микроблоге. 
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина

Этой зимой стало известно, что Любовь Толкалина закрутила роман с британским телеведущим Джоном Уорреном, который снимает проекты для телеканала НТВ. 

Актриса не раз опровергала связь с англичанином, уверяя, что обязательно все расскажет сама, если вдруг у нее действительно появится возлюбленный. 

Как бы там ни было на самом деле, несколько дней назад Уоррен дал большое интервью одному российскому журналу, в котором признался, что действительно встречался с артисткой. Мужчина объяснил, что решил расстаться с Толкалиной, потому что она испытывала чувства к другому мужчине. 

Джон Уоррен
Джон Уоррен

Ответ на подобное заявление не заставил себя ждать. 11 сентября Любовь выложила в свой микроблог пост, посвященный британскому телеведущему. 

«Было бы не лишним напомнить этому джентльмену, что подобное поведение недостойно звания джентльмена и мужчины вообще», — написала знаменитость. 

Актриса уверила, что телеведущий просто выдумал их отношения ради повышения популярности своей персоны. 

  • Любовь Толкалина
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    Любовь Толкалина прокомментировала слухи о своей связи с Джоном Уорреном
    Смотреть галерею

«Рассказывать на обложках журналов во всеуслышание о личных отношениях, которых по сути не было, это просто ''Фу'', и называется простым словом — мерзость. Желаю искренне этому предприимчивому человеку счастья в личной жизни и поводов для публикаций, не связанных с эксплуатацией известности посторонних людей. Мне просто стыдно за него», — подытожила звезда. 

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11 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @johnwarren_ntv, @tolkalinaliuba/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Любовь Толкалина, Егор Кончаловский

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ой, Любовь... нет дыма без огня.
    Был ведь Джон ;)

  • А поведение ее Егорушки, свалившего в закат к беременной любовнице, достойно звания джентельмена? Пусть подождет немного, он еще мемуары в красках напишет про Любу, по примеру своего папеньки.

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