Любовь Толкалина ответила Джону Уоррену, обвинившему ее в их расставании

Этой зимой стало известно, что Любовь Толкалина закрутила роман с британским телеведущим Джоном Уорреном, который снимает проекты для телеканала НТВ.
Как бы там ни было на самом деле, несколько дней назад Уоррен дал большое интервью одному российскому журналу, в котором признался, что действительно встречался с артисткой. Мужчина объяснил, что решил расстаться с Толкалиной, потому что она испытывала чувства к другому мужчине.
Ответ на подобное заявление не заставил себя ждать. 11 сентября Любовь выложила в свой микроблог пост, посвященный британскому телеведущему.
Актриса уверила, что телеведущий просто выдумал их отношения ради повышения популярности своей персоны.
«Рассказывать на обложках журналов во всеуслышание о личных отношениях, которых по сути не было, это просто ''Фу'', и называется простым словом — мерзость. Желаю искренне этому предприимчивому человеку счастья в личной жизни и поводов для публикаций, не связанных с эксплуатацией известности посторонних людей. Мне просто стыдно за него», — подытожила звезда.