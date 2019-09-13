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Оксана Самойлова объяснила, почему уже в пятый раз пытается сделать из средней дочери гимнастку

Оксана Самойлова часто рассказывает о жизни своих дочерей. На днях супруга Джигана объяснила, почему записала 5-летнюю Лею в секцию художественной гимнастики. 
Оксана Самойлова
Оксана Самойлова с дочерьми 

Для многих Оксана Самойлова — воплощение идеальной женщины. Она не ходит на светские мероприятия, ведет свой бизнес, воспитывает троих детей, а оставшееся свободное время уделяет семье и уходу за собой.

Оксана очень популярна в Инстаграме во многом благодаря ее историям про трех дочерей: 8-летнюю Ариеллу, 5-летнюю Лею и 2-летнюю Майю.

На днях многодетная мама отвела Лею в секцию художественной гимнастики и объяснила свое решение.

«Многие пишут, что Лею лучше бы отдать на борьбу или дзюдо. Учитывая, что она вообще ничего не боится, скорее всего, она вырубала бы там соперников одной левой, а может, и взглядом, и была бы просто терминатором и суперчемпионкой. Но я абсолютно уверена, что как раз наоборот ей нужен красивый женственный вид спорта», — поведала инстаграм-звезда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Она по характеру наполовину мальчик, вторая ее половина хочет носить только платья и быть девочкой. Учитывая, что мальчиком ей не стать в любом случае, развивать нужно именно женскую энергию», — продолжила Самойлова.

Оксана рассказала, что не ждет от дочки медалей и первых мест. Несмотря на то, что это пятая попытка записать Лею в секцию, звездная мама не сдается. «Сейчас шансы вроде увеличились: она подросла и хотя бы больше не носится по всему залу, как угорелая, и даже делает, что говорит тренер», — поделилась жена Джигана.

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13 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @samoylovaoxana/Instgaram
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Оксана Самойлова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Зачем в пятый раз пихать ребенка туда, где у нее ничего не получается? Мучить ее и другим детям мешать заниматься, вот и все. Никакую "женскую энергию" она там развивать не будет, глупости это. Это - спорт и довольно жесткий, и требующий самодисциплины и силы воли, которой у нее нет. Оксане бы психотерапевту девочку показать, там может и небанальная ситуация оказаться, которая требует вмешательства специалиста и чем раньше, тем лучше, коррекция проходит менее заметно для ребенка .

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