Страдающая от крапивницы Анна Седокова показала честные фото сыпи по всему лицу и телу, поблагодарив молодого возлюбленного за поддержку

Анна Седокова привыкла соблазнять мужскую часть фолловеров откровенными фото, на которых демонстрирует свою идеальную кожу. Однако на днях артистка призналась, что перенесла заболевание, из-за которого почти вся покрылась сыпью.

Анна Седокова

Анна Седокова — одна из самых соблазнительных женщин отечественного шоу-бизнеса. В Инстаграме певицы множество фото в бикини, лишающих дара речи.



Однако на днях знаменитость призналась, что в последнее время ей приходилось прятаться и надевать кепки. А все потому что Анна заболела крапивницей. Кожное заболевание не давало исполнительнице покоя три недели. За это время тело Седоковой покрылось сыпью, а лицо опухло. «Каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали», — поделилась Анна с фолловерами.

Звезда не побоялась опубликовать фото, на которых видны следы болезни.

Седокова призналась, что все началось, когда она готовилась к дебюту в театре, тогда она сильно переживала, и именно стресс стал причиной появления крапивницы. Однако сейчас артистке стало легче, и она поделилась пережитым опытом с подписчиками, чтобы помочь тем, кто страдает от этой болезни.



Анна рассказала о своих методах лечения и поблагодарила друзей за помощь и поддержку. «Никогда не забуду Наталью Рудову, Иду Галич и самого важного человека, который каждый день мазал мои раны и заставлял принимать лекарства», — обратилась певица к Янису Тимма.