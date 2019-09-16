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Страдающая от крапивницы Анна Седокова показала честные фото сыпи по всему лицу и телу, поблагодарив молодого возлюбленного за поддержку

Анна Седокова привыкла соблазнять мужскую часть фолловеров откровенными фото, на которых демонстрирует свою идеальную кожу. Однако на днях артистка призналась, что перенесла заболевание, из-за которого почти вся покрылась сыпью. 
Анна Седокова
Анна Седокова

Анна Седокова — одна из самых соблазнительных женщин отечественного шоу-бизнеса. В Инстаграме певицы множество фото в бикини, лишающих дара речи. 

Однако на днях знаменитость призналась, что в последнее время ей приходилось прятаться и надевать кепки. А все потому что Анна заболела крапивницей. Кожное заболевание не давало исполнительнице покоя три недели. За это время тело Седоковой покрылось сыпью, а лицо опухло. «Каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали», — поделилась Анна с фолловерами.

Звезда не побоялась опубликовать фото, на которых видны следы болезни. 

Седокова призналась, что все началось, когда она готовилась к дебюту в театре, тогда она сильно переживала, и именно стресс стал причиной появления крапивницы. Однако сейчас артистке стало легче, и она поделилась пережитым опытом с подписчиками, чтобы помочь тем, кто страдает от этой болезни. 

Анна рассказала о своих методах лечения и поблагодарила друзей за помощь и поддержку. «Никогда не забуду Наталью Рудову, Иду Галич и самого важного человека, который каждый день мазал мои раны и заставлял принимать лекарства», — обратилась певица к Янису Тимма.

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16 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @annasedokova/Instagram
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Анна Седокова

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • На лишаи похоже...

  • Как то это на крапивницу слабо похоже

  • Розовый лишай, лечение антигистаминные и не мочить, не тереть, не потеть... сложно конечно, но у меня было такое лечение

  • как трогательно.чужой бабе мазать крапивницу. дурак он, а не баскетболист. жене его надо забыть о нем. придурок полный.

  • По моему, ее уже пора лечить. И не от крапивницы. Этой бабе лишь бы оголиться, любой повод сойдет. Шла бы уж честно в порноиндустрию, и звездой бы стала и денег на ипотеку заработала бы. Вид у нее сейчас точно как у порнозвезды. Хотя... может, уже там и работает вовсю? Отсюда и тюнинг такой специфический

  • Гость

    как трогательно.чужой бабе мазать крапивницу. дурак он, а не баскетболист. жене его надо забыть о нем. придурок полный.

    Вообще-то крапивницу мазать ничем не надо. Это аллергическая реакция, проходит, если аллерген убрать из организма или окружающей среды. Жрать надо меньше всякую ... шаурму

  • какая же она ***( вот сколько внешне секс, настолько внутренне антисекс. Ее нового еще не воротит от нее? Фу, просто фу

  • Гость

    как трогательно.чужой бабе мазать крапивницу. дурак он, а не баскетболист. жене его надо забыть о нем. придурок полный.

    Это просто любовь.

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