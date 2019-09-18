«Для мини-лапок»: Анастасия Решетова купила одежду для будущего малыша

23-летняя девушка Тимати вовсю готовится стать мамой: читает специализированную литературу и, как выяснилось на днях, уже покупает вещи для будущего малыша. Пол ребенка родители держат в секрете.

Анастасия Решетова и Тимати

Анастасия Решетова наслаждается последними неделями беременности: уже в октябре она родит первенца. 17 сентября модель показала в Инстаграме результаты своего шопинга. Правда, теперь Анастасия покупает вещи не себе, а своему будущему ребенку.

На фотографии — ползунки, распашонки и крохотные вязаные носочки. Интересно, что все вещи на снимке нейтрального бежевого цвета — будущие родители не хотят раскрывать пол малыша.

Помимо одежды, Анастасия купила соску. Модель выбрала стильную модель с основой цвета металлик.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова уже рассказала немало подробностей о том, как протекает ее беременность: поведала о внутренних ощущениях, страхе от грудного вскармливания, порассуждала на тему материнства в целом.

Woman.ru желает Анастасии легких родов и крепкого здоровья малышу!