10-летний сын Наоми Уоттс от радости, что ему разрешают носить девичью одежду, надел сразу девять заколок и двое бус

Как и многие голливудские селебы, Наоми Уоттс позволяет своему сыну выглядеть так, как ему того хочется. Мальчика давно тянет к женской одежде, а теперь еще и к украшениям.

Наоми Уоттс с сыном

50-летняя Наоми Уоттс с охотой следует новомодным тенденциям воспитания, особенно популярным в Голливуде. Как Анджелина Джоли, Шарлиз Терон и Меган Фокс, она позволяет своему 10-летнему сыну Сэмми носить одежду другого пола.

Мальчик уже давно предпочитает брюкам розовые платья и юбки, а также отращивает длинные волосы.

Первый раз Сэмми был замечен в девчачьей одежде еще несколько лет назад. Тогда он пришел на крупный фестиваль комиксов не в костюме Бэтмена или Человека-Паука, а в длинном блондинистом парике и с макияжем на лице. Судя по всему, тогда среди всех мультгероев мальчику больше всего симпатизировала боевая подруга Джокера Харли Квинн.

На днях папарацци снова запечатлели актрису на прогулке с сыном. На этот раз звездный наследник удивил публику не нарядом, к которым все уже давно привыкли, а многочисленными украшениями.

Сэмми надел на шею модные бусы из ракушек, а на левую ногу — тонкий браслет с подвесками.

Кроме того, мальчик украсил запястья почти десятком резинок для волос разных цветов.

1 2 3 ... 10 Наоми Уоттс разрешает младшему сыну Сэммюэлю надевать девичью одежду

Наоми всегда поддерживает нетрадиционные привычки сына и никогда не стесняется выводить его на публику в подобном виде. Правда, знаменитость пока что не высказывалась на эту тему в СМИ, поэтому неизвестно, считает ли Сэммюэль себя девочкой или же просто любит нежные наряды.