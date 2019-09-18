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10-летний сын Наоми Уоттс от радости, что ему разрешают носить девичью одежду, надел сразу девять заколок и двое бус

Как и многие голливудские селебы, Наоми Уоттс позволяет своему сыну выглядеть так, как ему того хочется. Мальчика давно тянет к женской одежде, а теперь еще и к украшениям. 
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс с сыном

50-летняя Наоми Уоттс с охотой следует новомодным тенденциям воспитания, особенно популярным в Голливуде. Как Анджелина Джоли, Шарлиз Терон и Меган Фокс, она позволяет своему 10-летнему сыну Сэмми носить одежду другого пола. 

Мальчик уже давно предпочитает брюкам розовые платья и юбки, а также отращивает длинные волосы. 

Первый раз Сэмми был замечен в девчачьей одежде еще несколько лет назад. Тогда он пришел на крупный фестиваль комиксов не в костюме Бэтмена или Человека-Паука, а в длинном блондинистом парике и с макияжем на лице. Судя по всему, тогда среди всех мультгероев мальчику больше всего симпатизировала боевая подруга Джокера Харли Квинн. 

Наоми Уоттс
 

На днях папарацци снова запечатлели актрису на прогулке с сыном. На этот раз звездный наследник удивил публику не нарядом, к которым все уже давно привыкли, а многочисленными украшениями. 

Сэмми надел на шею модные бусы из ракушек, а на левую ногу — тонкий браслет с подвесками. 

Кроме того, мальчик украсил запястья почти десятком резинок для волос разных цветов.

Наоми всегда поддерживает нетрадиционные привычки сына и никогда не стесняется выводить его на публику в подобном виде. Правда, знаменитость пока что не высказывалась на эту тему в СМИ, поэтому неизвестно, считает ли Сэммюэль себя девочкой или же просто любит нежные наряды. 

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18 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
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Наоми Уоттс

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Ох. Очень грустно это все.

  • Всегда симпатизировала Наоми. Печально, но похоже она неадекватная, как и Шарлиз.

  • Будущее поколение. Естественное исчезновение человеской популяции.Слишком много об этом говорят по телевизору, много рекламы.П.с. если что, я очень толлерантный человек

  • Л.

    Всегда симпатизировала Наоми. Печально, но похоже она неадекватная, как и Шарлиз.

    я тоже сначала так подумала..но сколько историй о трансгендерах, где они пишут, что в детстве уже понимали, что находятся не в своем теле и какой это для них был удар.по мне так наоборот, это правильно и хорошо, что родители не запрещают и не подавляют. придёт подростковый период и ребенок окончательно определиться в том ли теле он родился.

  • Не знала бы - не подумала, что это мальчик, а не девочка ( когда в девичьей одежде). Похож на девчонку ( в отличие от сына Шарлиз). А вот как относиться к подобному - ума не приложу. Мои дети с раннего детства ассоциировали себя именно со своим полом. Неужели это такое частое явление, когда ребенок с детства настойчиво отрицает свою половую принадлежность? Не верится что-то. Думаю, это все с подачи родителей и под их руководством. Если этот так, то мне жаль таких детей.

  • Ужас какой-то, неужели они не понимают , что они своих детей калечат, и морально и физически ! Если они решать менять пол , и всю жизнь принимать гормоны, ничего хорошего из этого не выйдет. Давайте детям нормальные игрушки , водите на мальчишеские спортивные секции и не будет никаких отклонений !

  • Какая красивая девочка! Язык не поворачивается мальчиком его назвать. А вообще грустно это все. И странно. Столько трансов развелось среди детей звездей. Наверное, от воспитания все это.

  • Гость

    Ужас какой-то, неужели они не понимают , что они своих детей калечат, и морально и физически ! Если они решать менять пол , и всю жизнь принимать гормоны, ничего хорошего из этого не выйдет. Давайте детям нормальные игрушки , водите на мальчишеские спортивные секции и не будет никаких отклонений !

    Совершенно не в игрушках дело. Я двоих вырастила, один прямо бандит был в детстве, а по интересам не то викинг, не то самурай, а второй, наоборот, неспортивный, гуманитарный и творческий чуть не от рождения. Игрушки были разные, интересы разные, все разное: папин мальчик и мамин, классика жанра. ))) Однако младший, тихушник творческий, с девочками гулять начал очень рано, и сейчас в универе продолжает весьма активно, а у старшего прекрасный пол - и в 21 год на десятом месте, после учебы, спорта и путешествий с друзьями.

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