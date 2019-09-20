Пока смерть не разлучит: как русские рокеры остаются преданными своим единственным избранницам десятки лет

Самый распространенный стереотип, связанный с жизнью великих и ужасных рокеров, — они меняют женщин как перчатки. На самом деле это не так. Рассказываем о семи звездах отечественной музыки, которые рушат это клише на корню.

Владимир Шахрин и Гарик Сукачев

Вы все наверняка уверены, что отечественные рокеры — секс-машины музыкального олимпа. Однако эти инфернальные прародители тяжелой русской музыки давно счастливы в браке, воспитывают детей и внуков и даже не смотрят на других женщин (в большинстве случаев).

Гарик Сукачев

Гарик Сукачев

На сцене Гарик Сукачев — отъявленный рокер, бунтарь. А в обычной жизни Игорь Иванович — семьянин и любящий муж вот уже 35 лет!

Со своей единственной любовью Ольгой Сукачевой Игорь познакомился еще подростком: ей было 14, ему — 16. Тогда еще дети, они просто дружили целых восемь лет. А потом родственники подсказали: может, вам уже пожениться?

Гарик и Ольга Сукачевы

Ольга и Гарик так и сделали и живут душа в душу с 1984 года. «Для меня жена — это как солнце, воздух, вода, хлеб, — явление естественное и необходимое. Вот вы когда-нибудь думали, взойдет завтра солнце или нет? Я никогда не думаю о любви. Это так же, как сытый человек никогда не думает о пище», — рассказывал основатель «Неприкасаемых».

Ольга во всем поддерживает своего супруга и готова идти ради него на жертвы — например, чтобы Сукачев смог снять фильм, она даже продала свой ресторан. Более того, женщина мирилась со многими пагубными привычками Гарика, а в его богатой биографии имели место и алкоголь, и запрещенные препараты.

Ольга и Гарик Сукачевы

Неудивительно, что Гарик не представляет рядом с собой другую женщину. «У меня такое ощущение, что я родился женатым», — вспоминал Сукачев.

Правда, несмотря на это, Гарик никогда не отказывал себе в мимолетных отношениях с поклонницами, которые были счастливы провести хотя бы ночь со своим кумиром. Ольга об этих адюльтерах своего супруга знает и закрывает на них глаза. «Наши девочки выходили замуж за шалопаев и прожили с ними всю жизнь. Нам повезло, что мы живем с мудрыми женщинами», — заявил Гарик в интервью Ирине Шихман, отметив, что секс на одну ночь он в принципе изменой не считает.

Ольга и Гарик Сукачевы

«Измена, это когда ты разлюбил человека и полюбил другого. Жить на две семьи — измена. Ответ лежит на поверхности. Мужчины и женщины по-разному устроены. Для женщины секс — это уже отношения. А у мужчины секс — это весело, круто, приятно провели время. Мы разные физиологические виды».

Дмитрий Ревякин

Дмитрий Ревякин

Основатель группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин — самый настоящий однолюб. Уроженец Новосибирска переехал в Москву со своей возлюбленной Ольгой, которая и стала его женой. О девушке известно очень мало: она познакомилась с Дмитрием во время учебы в электротехническом институте. Именно Ольга и придумала звучное название «Калинов мост» для коллектива своего бойфренда.

Друзья музыканта вспоминали, что это была любовь с первого взгляда. Ольга и Дмитрий чувствовали и оттеняли друг друга. Если Ревякин был очень эмоциональным и даже несколько буйным, то Ольга — спокойной и рассудительной.

Дмитрий Ревякин

Ревякин, по словам своих приятелей, никогда не изменял Ольге, и это несмотря на то, что вокруг Дмитрия постоянно крутились молодые и красивые поклонницы. Мужчина же обожал свою супругу и даже в мыслях не мог представить рядом с собой кого-то другого. Ревякин до сих пор так считает и не изменяет своей единственной, несмотря на то, что ее уже давно нет в живых…

Ольга и Дмитрий Ревякины

В декабре 2005 года случилось страшное — совершенно неожиданно сердце Ольги дало сбой. Она умерла на руках Дмитрия, который надеялся на чудо до последнего. Ревякину похоронили 8 декабря на Бутовском кладбище Москвы. Проститься с музой Дмитрия пришли все участники коллектива «Калинов мост». В 2009 году группа выпустила альбом «Сердце», который был посвящен памяти Ольги.

Дмитрий очень редко дает интервью и рассказывает о своей супруге, но однажды он все же разоткровенничался. «Общение с собственной женой настолько меня избаловало и в эстетическом, и в духовном плане, что мне сейчас просто неинтересно, тяжело общаться с другими женщинами. Тем более представить себя голым рядом с кем-то из них, не говоря уже о сексе...».

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук до сих пор вспоминает свою первую жену Эльмиру Бикбову с невероятной теплотой в голосе и любовью в глазах. К сожалению, вместе они прожили очень недолго — девушку забрал у Шевчука рак…

Эльмира родилась в конце мая 1967-го в Уфе и училась в той же школе, где и ее будущий муж, но несколькими годами позже. Познакомились они, когда 18-летняя Эля выступала в шахматном клубе в составе коллектива «Дизайн-шоу» со своими подругами. Шевчук тогда быстро сориентировался и принялся «опекать» подружек, чтобы быть поближе к девушке. Мама Эльмиры выбор дочери одобряла и называла музыканта «усатым нянем», несмотря на то, что соседи семьи никак не могли понять, что же эта красивая и перспективная девочка нашла в очкастом антисоветском агитаторе в растянутом свитере.

Эльмира Бикбова

Шевчука считали ярым антисоветчиком — музыкант подвергся преследованиям со стороны КГБ, поэтому постоянно переезжал из города в город: жил в Москве, в Свердловске и в 1985-м окончательно осел в Ленинграде. Пока Юрий был в бегах, он писал Эльмире трогательные письма. А та ему писала не менее душещипательные ответы.

В 1986-м пара все же съехалась и наконец-то поженилась, а еще через год на свет появился их общий сын Петя. За ночь после рождения первенца Шевчук написал легендарную песню «Актриса Весна», которую сейчас играет на каждом концерте под слезы многотысячных залов. «Мы так и звали Элю. Я прибежал к роддому и прочитал этот текст», — рассказывал Юрий в интервью Дудю. Через пять лет беда пришла, откуда не ждали…

Эльмира Бикбова и Юрий Шевчук

Театр кукол, в котором служила Бикбова, ставил спектакль «Журавли» — Эльмира должна была сыграть главную роль. Неожиданно во время репетиций девушка начала жаловаться на сильные головные боли и онемение рук.

Бикбову положили в больницу, но в отделение неврологии. Мама Эльмиры догадалась, что дело вовсе не в нервах, а в голове, и настояла на том, чтобы дочь обследовали в Институте мозга.

Диагноз «опухоль размером со спичечный коробок» прозвучал для Шевчука страшным приговором. Позже он вспомнит, что спасти Эльмиру было невозможно — онкологию обнаружили слишком поздно.

Эльмира Бикбова с сыном Петей

Молодая мама и жена сгорела от болезни за несколько месяцев. Ей не было и 25 лет.

Оправился от ужасной потери Юрий только после того, как съездил в Иерусалим вместе со своим другом Стасом Наминым, создателем и лидером группы «Цветы». «Я был в храме Гроба Господня, очень много размышлял, думал. Эта поездка случилась очень неожиданно, но она меня вытащила», — рассказал Шевчук Дудю.

Обложка альбома «Актриса-весна»

Памяти Эльмиры посвящен альбом «Актриса-весна», причем на его обложке красуется рисунок Бикбовой. Еще одно творение Эли использовано в клипе на песню «Когда ты была здесь», которую ДДТ выпустили весной 2018-го в годовщину смерти экс-жены солиста, — нарисованная девушка улетает вдаль на воздушном шаре.

Юрий Шевчук и его вторая жена Екатерина

Шевчук снова женился (и то не факт, что штамп в паспорте действительно существует), но о своей музе Екатерине Георгиевне предпочитает не распространяться. О союзе рокера и его возлюбленной известно крайне мало, хотя они вместе уже больше 9 лет. Екатерина — личность максимально далекая от светских мероприятий и публичности.

Константин Кинчев

Константин Кинчев

Лидер группы «Алиса» был женат дважды. Первой супругой Кинчева стала Анна Голубева, ради которой Константин переехал из родной Москвы в Санкт-Петербург. Тогда он, кстати, еще не был великим и ужасным «Кинчевым из Алисы» — обычный начинающий рок-музыкант, мечтающий о славе. Девушка родила мужу сына Евгения, но очень скоро этот брак распался — Константин полюбил другую.

Константин и Александра Кинчевы

Верно говорят: судьба настигнет тебя даже в самых неожиданных местах. Со своей второй супругой Кинчев познакомился в продуктовом магазине. Рокер стоял в очереди с Юрием Шевчуком, когда заметил, что перед ними — очень даже симпатичная девушка. Константин познакомился с красоткой и узнал, что Александра, оказывается, дочь заслуженного артиста Алексея Локтева.

Константин и Александра Кинчевы

Кинчев понял, что пропал, и пришел к жене с повинной просить развод. Вскоре он переехал к возлюбленной и больше никогда с ней не расставался. В 1991 году Александра родила дочь Веру, которая выбрала актерскую карьеру и сейчас играет в театре и снимается в кино (кстати, девушка уже несколько лет встречается с сыном Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры Иваном). Константин удочерил и дочь супруги от первого брака Марию.

Вера Кинчева

Кинчев, кстати, отошел от образа разгильдяя и бунтаря после того, как посетил Иерусалим, покрестился и стал глубоко верующим человеком. Сейчас он «рокер на пенсии», живет в деревне Саба в Ленинградской области и очень редко дает концерты, даже несмотря на то, что «Алиса» считается культовой российской рок-группой. Кинчев пережил инфаркт в 2016-м и бережет здоровье.

Вячеслав Бутусов

Вячеслав Бутусов с детьми

Основатель группы «Наутилус Помпилиус» тоже был женат дважды. С первой супругой Мариной Добровольской рокер познакомился, когда учился в Свердловском архитектурном институте — они были на разных факультетах. Любовь вскружила обоим голову, и пара поженилась меньше чем через полгода знакомства. Они прожили вместе 13 лет и стали родителями прекрасной дочери Анны. Все закончилось в один миг — Бутусов влюбился в другую женщину, Анжелику Эстоеву. Ей было всего 18.

Анжелика Эстоева и Вячеслав Бутусов

Вячеслав честно сказал девушке, что женат, но объяснил ей, что давно утратил с супругой духовную связь. Для Анжелики этого оказалось достаточно, и она с головой окунулась в отношения с рок-звездой (до знакомства с Бутусовым юная особа и понятия не имела, кто он такой).

Вячеслав, уходя, оставил своей первой жене записку: «Марина, не хочу, чтоб ты плакала, чтобы расстраивалась и переживала зря, а хочу, чтобы ты жила своей жизнью. Я подам на развод». Добровольская позже вспоминала, что все на самом деле давно шло к разводу, но в тот момент она была растерянна: «Я понять не могла: как меня — такую красивую, такую умную — и променяли на другую?».

Сотрудники ЗАГСа развели Бутусова с женой очень быстро, одним днем — узнали рок-музыканта и подписали все бумаги, хотя по закону, если в семье есть ребенок, разойтись можно только через суд.

Рокер души не чает в Анжелике и говорит, что до встречи с ней жил в каком-то забвении: «Годам к пятидесяти осознал, что всю первую половину, условно говоря, этой серии я пребывал в каком-то газообразном состоянии и материализовался только тогда, когда произошла эта встреча. И вся моя жизнь, оказывается, была предуготована для того, чтобы я материализовался в тот момент, когда мы с ней встретились».

Бутусов и Эстоева — счастливые родители троих детей: дочерей Ксении и Софии и сына Даниила. Кстати, интересно, что Ксюша и Софа родились в один день — 31 июля, только с разницей в 8 лет.

Владимир Шахрин

Владимир Шахрин

«Русский Боб Дилан» Владимир Шахрин — человек преданный. В его жизни всегда была лишь одна группа «Чайф», основателем и солистом которой он является и по сей день, так и женщина у него — одна и на всю жизнь.

С Еленой он познакомился в строительно-архитектурном колледже. Попал туда по большому блату — и мама, и дед преподавали там же. Красавицу Лену Шахрин заприметил в спортзале — тогда девушка танцевала на бревне в красных штанах. Владимир немедленно потребовал от приятеля, чтобы он познакомил уже безнадежно влюбленного Шахрина с «феминой».

Свадьба Владимира и Елены

Роман развивался бурно и на глазах у всей общаги. Однажды эмоциональный Шахрин после очередной ссоры (а они происходили с периодичностью пять раз в неделю) даже хотел застрелиться.

«Стою я у нее под окном как-то после ссоры и кричу: ''Лена Шленчак, 517-я!''. Высовывается ее подружка Люся, божий одуванчик: ''Вова, не ори на всю общагу! Лена с тобой не хочет разговаривать''. Я не унимаюсь. ''Передай своей подружке, — ору, — что она видит меня в последний раз! Я сейчас пойду и застрелюсь!''. Люся из окна исчезла — видимо, совещаются. Потом появляется: ''Вова, не шути так, из чего ты застрелишься?''. Я в воздух — «ба-бах!». Тут уже Ленка в окне появляется: ''Что ты опять устраиваешь цирк? Дурой меня выставляешь?''. ''Ты и есть дура, а я — дурак, значит, мы — пара! И должны быть вместе''». И не поспоришь же!

Владимир Шахрин

Потом Владимир ушел в армию, а когда вернулся — женился на Елене: «Честно скажу, самый тяжелый период у молодой семьи первые 5-6 лет после свадьбы, пока двое не научатся по-настоящему понимать друг друга и прощать».

Большая семья Владимира Шахрина

В этом браке родилось 2 дочери — Юлия и Дарья. Сейчас бессменный лидер «Чайфа» уже дедушка — у него есть две внучки, Алиса и Вика, и внук Максим.

Евгений Хавтан

Валерий Сюткин и Евгений Хавтан

В том, что вы начинаете радостно дергаться под ритмы «Дороги в облака» и «Этого города», виноват Евгений Хавтан. Именно он основал группу «Браво» в далеком 1983-м. В том же году Хавтан связал себя узами брака со своей возлюбленной Мариной. А все из-за вельветовых брюк!



Бабушка Евгения привезла внуку из США этот остромодный предмет гардероба. Хавтан, может быть, так и щеголял бы в брюках по московским проспектам, но они не подошли по размеру. Не выбрасывать же добро!

Марина и Евгений Хавтан

Друг Евгения Сергей Ананьев предложил отличный выход — продать эти штаны его девушке Марине. Той, в свою очередь, не понравились ни брюки, ни Хавтан. Но это только с первого взгляда. История дальнейшей судьбы брюк неизвестна, а вот Евгений стал встречаться с девушкой (за что оказался побит тем самым юным предпринимателем и уже бывшим парнем Марины) и женился на ней.

Спустя 10 лет у пары родилась дочь Полина, которая в 2016 году окончила ВГИК по специальности «Киноведение» и выбрала для себя профессию кинокритика.

«Он не помнил, когда наш ребенок родился, все время разъезжал. Женя не был последовательным в молодости, не мог отказаться от выступлений. Но теперь стал самоуверенным. Только благодаря его таланту и характеру группа «Браво» существует так долго», — рассказывала Марина Хавтан с гордостью.



1 2 3 ... 13 Великий и ужасный Константин Кинчев — давно и глубоко семейный человек. Со своей женой Александрой он вместе аж с 1988 года

Вот так вот. Оказывается, суровые на сцене рокеры в семейной жизни могут быть мягкими и пушистыми, а главное — преданными и любящими мужьями, прекрасными отцами и заботливыми дедушками.