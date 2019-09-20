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Елена Малышева пригласила на свою программу 22-летнюю проститутку и дала ей совет

В программе «Жить здорово!» Елена Малышева часто затрагивает не только медицинские, но и социальные темы. Так, на днях героиней передачи стала молодая женщина, которая зарабатывает на жизнь оказанием интимных услуг. 
Елена Малышева
Елена Малышева

Елена Малышева всегда старается сделать свою программу «Жить здорово!» как можно более интересной и разнообразной. В студию программы постоянно приходят звезды, а также интересные личности, которые по некоторым предпочитают скрывать свои лица. 

Специально для таких героев существует рубрика «Труба правды». 

19 сентября в эфир передачи пришла 22-летняя девушка, которая продает свое тело мужчинам. Героиня решила сохранить в тайне даже свое имя, но поведала о трудностях судьбы. 

 
 

«Вот уже восемь лет девушка занимается проституцией. Она начала торговать собой в 14 лет, чтобы прокормить больную мать и младших братьев после смерти отца. Сейчас она хочет начать новую жизнь, но не знает, что ей делать», — рассказала Елена Малышева. 

Телеведущая похвалила героиню за ее смелость и желание изменить жизнь. 

Малышева посоветовала девушке переехать в другой город и хотя бы на время оставить заботы о семье, передав братьев в интернат. 

  • Елена Малышева
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    Елена Малышева снова удивила общественность новым выпуском своей программы «Жить здорово!»
    Смотреть галерею

Коллеги Елены подробно рассказали героине о рисках проституции с точки зрения здоровья. Так, женщины, имеющие множество сексуальных партнеров, подвержены риску заполучить половые инфекции, которые могут привести к бесплодию. 

Кроме того, в студии говорили и про опасность работы в проституции. Эксперты вспомнили недавнюю историю про жестокое убийство 24-летней модели Екатерины Караглановой. Девушка так же подрабатывала на интимных встречах с мужчинами, одна из которых стала для нее роковой.

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19 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram
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Елена Малышева

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