Елена Малышева пригласила на свою программу 22-летнюю проститутку и дала ей совет

Елена Малышева всегда старается сделать свою программу «Жить здорово!» как можно более интересной и разнообразной. В студию программы постоянно приходят звезды, а также интересные личности, которые по некоторым предпочитают скрывать свои лица.
19 сентября в эфир передачи пришла 22-летняя девушка, которая продает свое тело мужчинам. Героиня решила сохранить в тайне даже свое имя, но поведала о трудностях судьбы.
«Вот уже восемь лет девушка занимается проституцией. Она начала торговать собой в 14 лет, чтобы прокормить больную мать и младших братьев после смерти отца. Сейчас она хочет начать новую жизнь, но не знает, что ей делать», — рассказала Елена Малышева.
Малышева посоветовала девушке переехать в другой город и хотя бы на время оставить заботы о семье, передав братьев в интернат.
Коллеги Елены подробно рассказали героине о рисках проституции с точки зрения здоровья. Так, женщины, имеющие множество сексуальных партнеров, подвержены риску заполучить половые инфекции, которые могут привести к бесплодию.
Кроме того, в студии говорили и про опасность работы в проституции. Эксперты вспомнили недавнюю историю про жестокое убийство 24-летней модели Екатерины Караглановой. Девушка так же подрабатывала на интимных встречах с мужчинами, одна из которых стала для нее роковой.