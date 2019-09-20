Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Мамай в доме: третий день на свободе Павел Мамаев проводит в компании детей

Павел Мамаев после условно-досрочного освобождения наконец воссоединился с семьей и теперь наверстывает упущенное: жена футболиста поделилась милой фотографией Павла с детьми.
Павел и Алана Мамаевы
Павел и Алана Мамаевы

Алана Мамаева поделилась с подписчиками трогательным семейным фото, на котором Павел валяется в кровати с детьми. Жена футболиста не стала подписывать снимок, а ограничилась лишь смайликами. Тут никакие слова не нужны!

Павел Мамаев с детьми
Павел Мамаев с детьми

Многие предполагали, что Павел как следует отметит свое освобождение, закатив грандиозную вечеринку или что-то в этом роде, но футболист, напротив, сосредоточился на главном — на своей семье.

Алана Мамаева
Алана Мамаева

У футболиста нет собственной странички в Инстаграме, поэтому Алана практически выполняет роль его личного пиар-менеджера, выкладывая фото спортсмена с 5-летней дочкой Алисой и 7-летним сыном Алексом.

Фолловеры радостно прокомментировали милый пост: «Как же они этого ждали! Удачи и счастья вам», «Берегите что у Вас есть!», «Лапочки». 

  • Александр Кокорин, Павел Мамаев
    1 2 3 ...9
    Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены условно-досрочно 17 сентября 2019 года
    Смотреть галерею

Бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов в своей авторской колонке предостерег футболистов: «Если они неправильно отреагируют даже на преднамеренную провокацию, то могут вновь отправиться туда, откуда только что вышли. Поэтому главное — осторожность. И сдержанность». Если Павел продолжит большую часть времени уделять семье, думаем, никакие провокации ему не грозят.

Перейти к обсуждению


20 сентября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @alana_mamaeva/Instagram
Теги

Павел Мамаев, Алана Мамаева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.