Мамай в доме: третий день на свободе Павел Мамаев проводит в компании детей

Павел Мамаев после условно-досрочного освобождения наконец воссоединился с семьей и теперь наверстывает упущенное: жена футболиста поделилась милой фотографией Павла с детьми.

Павел и Алана Мамаевы

Алана Мамаева поделилась с подписчиками трогательным семейным фото, на котором Павел валяется в кровати с детьми. Жена футболиста не стала подписывать снимок, а ограничилась лишь смайликами. Тут никакие слова не нужны!

Павел Мамаев с детьми

Многие предполагали, что Павел как следует отметит свое освобождение, закатив грандиозную вечеринку или что-то в этом роде, но футболист, напротив, сосредоточился на главном — на своей семье.

Алана Мамаева

У футболиста нет собственной странички в Инстаграме, поэтому Алана практически выполняет роль его личного пиар-менеджера, выкладывая фото спортсмена с 5-летней дочкой Алисой и 7-летним сыном Алексом.

Фолловеры радостно прокомментировали милый пост: «Как же они этого ждали! Удачи и счастья вам», «Берегите что у Вас есть!», «Лапочки».

1 2 3 ... 9 Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены условно-досрочно 17 сентября 2019 года

Бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов в своей авторской колонке предостерег футболистов: «Если они неправильно отреагируют даже на преднамеренную провокацию, то могут вновь отправиться туда, откуда только что вышли. Поэтому главное — осторожность. И сдержанность». Если Павел продолжит большую часть времени уделять семье, думаем, никакие провокации ему не грозят.