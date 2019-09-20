«Дядя Валя»: Коробков тепло и с юмором поздравил бывшую жену с рождением первенца

Бизнесмен и бывший участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков не скрывает, что хочет найти ту единственную и завести детей. Пока что ему приходиться поздравлять с пополнением лишь бывшую супругу.

Валентин Коробков



Валентин Коробков получил широкую известность после съемок в проекте «Замуж за Бузову». Предприниматель редко рассказывает о своей личной жизни, однако известно, что до участия в шоу он был женат.



Несмотря на несложившийся брак, Коробков и его экс-супруга Евгения Захарова хорошо общаются. Это подтверждается новой публикацией в Инстаграме предпринимателя. Оказывается, Евгения недавно стала мамой, и Валентин поздравил ее с этим замечательным событием.

Валентин поздравил бывшую жену с рождением дочки

«Бывшая ты моя женушка и мой самый лучший друг! Поздравляю вас с Тимуром с рождением доченьки! Вы всегда можете рассчитывать на дядю Валю-Бородатого няньку», — тепло обратился Коробков к экс-жене.

«Обещаю, что выучу все сказки и пересмотрю все мультики, чтобы она не плакала и ей со мной не было скучно!» — продолжил Валентин.

1 2 3 ... 9 Валентин Коробков стал популярным после съемок в шоу «Замуж за Бузову»

Сам Коробков признавался, что тоже хочет остепениться и завести семью. Именно это желание бизнесмен загадал на свой 35-й день рождения.