«Дядя Валя»: Коробков тепло и с юмором поздравил бывшую жену с рождением первенца

Валентин Коробков получил широкую известность после съемок в проекте «Замуж за Бузову». Предприниматель редко рассказывает о своей личной жизни, однако известно, что до участия в шоу он был женат.
Несмотря на несложившийся брак, Коробков и его экс-супруга Евгения Захарова хорошо общаются. Это подтверждается новой публикацией в Инстаграме предпринимателя. Оказывается, Евгения недавно стала мамой, и Валентин поздравил ее с этим замечательным событием.
«Бывшая ты моя женушка и мой самый лучший друг! Поздравляю вас с Тимуром с рождением доченьки! Вы всегда можете рассчитывать на дядю Валю-Бородатого няньку», — тепло обратился Коробков к экс-жене.
Сам Коробков признавался, что тоже хочет остепениться и завести семью. Именно это желание бизнесмен загадал на свой 35-й день рождения.