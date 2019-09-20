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«Дядя Валя»: Коробков тепло и с юмором поздравил бывшую жену с рождением первенца

Бизнесмен и бывший участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков не скрывает, что хочет найти ту единственную и завести детей. Пока что ему приходиться поздравлять с пополнением лишь бывшую супругу.
Валентин Коробков
Валентин Коробков 

Валентин Коробков получил широкую известность после съемок в проекте «Замуж за Бузову». Предприниматель редко рассказывает о своей личной жизни, однако известно, что до участия в шоу он был женат. 

Несмотря на несложившийся брак, Коробков и его экс-супруга Евгения Захарова хорошо общаются. Это подтверждается новой публикацией в Инстаграме предпринимателя. Оказывается, Евгения недавно стала мамой, и Валентин поздравил ее с этим замечательным событием. 

Валентин поздравил бывшую жену с рождением дочки 
Валентин поздравил бывшую жену с рождением дочки 

«Бывшая ты моя женушка и мой самый лучший друг! Поздравляю вас с Тимуром с рождением доченьки! Вы всегда можете рассчитывать на дядю Валю-Бородатого няньку», — тепло обратился Коробков к экс-жене. 

«Обещаю, что выучу все сказки и пересмотрю все мультики, чтобы она не плакала и ей со мной не было скучно!» — продолжил Валентин. 
  • Валентин Коробков, Ольга Бузова
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    Валентин Коробков стал популярным после съемок в шоу «Замуж за Бузову»
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Сам Коробков признавался, что тоже хочет остепениться и завести семью. Именно это желание бизнесмен загадал на свой 35-й день рождения

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20 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @valentin_korobkov, @evgenia__zaharova/Instagram
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Валентин Коробков

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