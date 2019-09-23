Елена Темникова и Бри Ларсон блеснули на закрытии выставки Tiffany & Co

В Шанхае прошла выставка «Видение и виртуозность», посвященная 180-летней истории инноваций и исключительных бриллиантов Tiffany & Co. Среди гостей особенно выделились Елена Темникова и Бри Ларсон, затмившие своей красотой и сверкающими украшениями других гостей вечера.

Самая грандиозная выставка Tiffany & Co за всю историю компании завершилась в Шанхае, одном из главных мировых мегаполисов с богатым культурным наследием и международным влиянием, безусловно подходящим для мероприятия такого масштаба.

Елена Темникова

Елена Темникова поделилась фотографиями с этого прекрасного события. На певице сверкают классические кольца с желтыми бриллиантами, а также серьги и подвеска из коллекции Tiffany T, выполненные из розового золота с ониксом.

Елена Темникова

В целом, с такими украшениями Елена могла появиться в чем угодно, но она выбрала роковой образ, надев длинный кожаный плащ, черные ботинки на шнуровке и леопардовые колготки.

Бри Ларсон

Оскароносная актриса Бри Ларсон выглядела блистательно в роскошном колье из бесцветных бриллиантов общим весом более 19 карат. В центре колье — желто-зеленый бриллиант весом более пяти карат. Красное платье-футляр очень идет Бри и красиво оттеняет украшения.

Выставка переносит посетителя в воображаемый мир. Тематическое путешествие проводит через 6 глав, посвященных многолетней истории непревзойденного мастерства и дизайна марки.

Поздравляем Елену Темникову и Бри Ларсон с ослепительным появлением на выставке и желаем сиять каждый день. Правильно говорят, что лучшие друзья девушек — это бриллианты!