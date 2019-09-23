Почему над Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер смеялись все гости церемонии Emmy-2019

Вечером 22 сентября состоялась 71-я церемония вручения наград Emmy. Благодаря сестрам Кардашьян мероприятие не обошлось без скандала.

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер

На Emmy в этом году Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян поднялись на сцену, чтобы поздравить победителя в номинации «Лучшее соревновательное реалити-шоу». Премию получил РуПол за «Королевские гонки РуПола»: в этой программе ведущий находится в поиске новой американской драг-королевы. Но во время награждения произошло кое-что неожиданное.

РуПол

Сестры вышли на сцену под песню We're Family группы Sister Sledge. Ким начала вступительную речь следующими словами: «Наша семья как никто другой понимает: действительно хорошее тв-шоу получается благодаря тому, что люди на экране остаются самими собой».

Кадр из шоу «Семейство Кардашьян»

В зале послышались смешки. Несмотря на это, Кендалл продолжила: «Мы рассказываем свою историю без купюр и сценария». После этих слов смех стал громче. Кендалл поняла, что публика смеется над ними, и повернулась к Ким с округленными от удивления глазами.

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер вручают премию за «Королевские гонки РуПола»

Было заметно, что сестры испытали неловкость из-за произошедшего, но они быстро взяли себя в руки и продолжили вести церемонию. Пользователи Твиттера не могли пройти мимо звездного конфуза и начали наперебой обсуждать, что они только что увидели.

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер

Зрителей сильно насмешило очевидно лживое заявление о том, что «Семейство Кардашьян» — шоу без сценария. «Кто бы ни писал реалити Кардашьянов, он заслуживает премию в следующем году», — ехидно подметили пользователи.

Кендалл Дженнер

Несмотря ни на что, в Сети нашлись люди, готовые их защитить: «Смеяться над Ким, серьезно? Шоу, в котором она снимается уже 12 лет, принесло ей практически миллиард долларов, а вы еще смеетесь?».

1 2 3 4 5 Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер рассказали, что их семейное реалити снимается без сценария

Сестры еще никак не прокомментировали ситуацию, но в любом случае хочется отметить, возвращение Кендалл Дженнер к темному цвету волос. Платье Richard Quinn отлично дополнило новый старый образ модели.